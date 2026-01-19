Anuncian festival 'Carnavalístico Volumen Caribe' en la Cinta Costera del 13 al 17 de febrero

El festival contará con el respaldo de unos 20 patrocinadores y la participación de alrededor de 100 artistas .

Panamá/Este lunes, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi anunció la realización del festival “Carnavalístico Volumen Caribe”, que se celebrará del 13 al 17 de febrero dentro del área de la Cinta Costera.

El evento contará con tarimas, shows en vivo, culecos, y una ampliación del área tradicionalmente utilizada en la Cinta Costera para albergar a los asistentes. Además, se habilitarán áreas para niños, boulevard de microempresarios, juegos mecánicos para niños y adultos, inflables, zonas de comida y un espacio destinado para mascotas.

En materia de seguridad, las autoridades informaron que se utilizará tecnología de vigilancia con drones, en coordinación con los distintos estamentos de seguridad del país. La organización estima un aforo de hasta 300 mil personas durante los cinco días de carnaval.

El festival contará con el respaldo de unos 20 patrocinadores y la participación de alrededor de 100 artistas.

Durante el anuncio, Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, se comprometió a brindar apoyo en la limpieza de las áreas donde se desarrollará el festival.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, agradeció a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, por hacer posible el proyecto de la playita de Las Garzas, lugar donde se realizó la conferencia de prensa. Mizrachi señaló que el éxito de los carnavales de 2025 radicó en el trabajo en equipo, y destacó el sistema de seguridad implementado con la participación de todas las instituciones correspondientes.

El alcalde indicó que el municipio trabaja de la mano con la Autoridad de Turismo de Panamá y la empresa privada, con el objetivo de consolidar el carnaval como un atractivo turístico que impulse la llegada de visitantes al país.

Eso es lo que tratamos de promover: un carnaval bastante único, diferenciado de la tradición de las reinas. Lo que estamos produciendo en la ciudad es algo de carácter internacional, pensado tanto para el gusto turístico como nacional”, expresó Mizrachi, quien también agradeció a su equipo de trabajo por las largas jornadas que implica la preparación del festival.

Asimismo, el alcalde aseguró que cualquier medida logística que se implemente durante el Carnaval, como el uso de camiones cisterna, también será replicada en las comunidades que enfrentan problemas de suministro de agua. Agregó que se adelantan conversaciones para la contratación de un artista internacional.

Con información de Meredith Serracín.