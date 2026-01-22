Alcaldía entrega 100 permisos a microempresarios para la ruta del Festival Carnavalístico 'Volumen Caribe 2026'

La jornada de inscripción inició a las 8:00 a.m. y se mantuvo abierta durante el día. A las 2:00 de la tarde se cerró el registro, alcanzando más de 190 personas inscritas, según la Alcaldía.

Panamá/Desde tempranas horas de la mañana, el Parque Urracá se convirtió en un punto de encuentro marcado por la expectativa. Con carpetas en mano y la esperanza de asegurar un espacio de trabajo, más de 150 microempresarios acudieron al lugar para inscribirse y participar en el sorteo de los permisos que les permitirán operar durante el Festival Carnavalístico “Volumen Caribe 2026”.

La jornada de inscripción inició a las 8:00 a.m. y se mantuvo abierta durante el día. A las 2:00 de la tarde se cerró el registro, alcanzando más de 190 personas inscritas, según informó Sol de Obaldía, directora de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de Panamá.

De Obaldía explicó que se otorgaron 100 permisos distribuidos en tres categorías: raspaderos y paleteros, con 35 espacios; mercancía seca, con 15 puestos; y venta de licores y comida, con 50 permisos. La selección se realizó mediante una tómbola, como mecanismo de transparencia, y los nombres fueron extraídos por niños.

Detalló además que quedaron aproximadamente 28 espacios desocupados en el rubro de paleteros.

Por su parte, el subdirector de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, Spencer Juárez, indicó que, tras culminar el proceso de selección, los beneficiarios deberán realizar la próxima semana el pago correspondiente en la ventanilla única de impuestos. Explicó que en este proceso intervienen la Autoridad de Aseo, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Los permisos contarán con un código QR y, posteriormente, se procederá con la instalación de los puestos y la coordinación del suministro eléctrico a través de Naturgy, cuyo contrato se realiza directamente entre los microempresarios y la empresa.

En cuanto a los costos, se informó que quienes vendan comida y licor deberán pagar $306.66 a la Alcaldía de Panamá, además de $10 a la Autoridad de Aseo, $10 al Ministerio de Salud y $50 al Cuerpo de Bomberos. Los comerciantes de mercancía seca deberán pagar $40 a la Alcaldía y $10 a la Autoridad de Aseo. En el caso de los raspaderos y paleteros, el pago será de $40 a la Alcaldía, $10 al Ministerio de Salud y $10 a la Autoridad de Aseo.

No obstante, el proceso generó inconformidad entre los microempresarios. Miritza de Nurse, presidenta del grupo de microempresarios, expresó que no están satisfechos con los costos ni con el tiempo otorgado para cumplir con los pagos. “De pagar $81 por cinco años, ahora tenemos que pagar casi $500, incluyendo el contrato con la electricidad”, señaló.

Mientras tanto, los microempresarios seleccionados se preparan para cumplir con los requisitos establecidos y participar en la ruta del Festival Carnavalístico “Volumen Caribe 2026”, una de las actividades más esperadas del carnaval.

Con información de Yeny Caballero.