Ministro de Ambiente confirma control de uno de los frentes del incendio en la Reserva Forestal La Yeguada

Santiago, Veraguas/Tras varias horas de trabajo ininterrumpido, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció que uno de los frentes del incendio registrado este jueves en la Reserva Forestal La Yeguada ya fue contenido, mientras los equipos continúan las labores para controlar el segundo foco activo.

Detalló que el incendio afecta áreas de gramíneas y paja de cerro. La alerta se dio en horas de la mañana cerca de la comunidad de Loma de La Cebolla, en el sector de Cerro Cebolla, una zona ubicada entre los límites de la Reserva Forestal La Yeguada y el corregimiento de Chitra, en el distrito de Calobre.

Se trata de un área de difícil acceso, a la que solo se puede llegar caminando y que requiere aproximadamente dos horas de recorrido desde la entrada del área protegida.

El incendio se originó en medio de la realización del tercer encuentro de brigadas forestales, que se desarrollaba durante tres días en la reserva. Ante la emergencia, 11 cuadrillas que participaban del encuentro se movilizaron de inmediato para atender el siniestro, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos.

Acabo de recibir el primer informe que uno de los focos ya fue apagado y estamos tras el otro”, informó el ministro Navarro, al tiempo que destacó la rápida reacción de los equipos en campo.

Para las labores de extinción, el personal utilizó drones para el transporte de agua hacia las zonas afectadas, una herramienta que forma parte de las estrategias modernas de combate de incendios forestales. “Hoy les tocó poner en práctica lo aprendido”, explicó el ministro.

Navarro también hizo un llamado a las comunidades cercanas para evitar la quema de vegetación y alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier indicio de incendio, recordando que este tipo de siniestros pone en riesgo áreas protegidas de alto valor ambiental.

Mientras tanto, los equipos continúan trabajando en el segundo frente con el objetivo de lograr el control total del incendio en las próximas horas.

Con información de Ney Castillo.