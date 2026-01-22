Feria Internacional de Azuero acogerá exposición y concurso de alta genética de ganado cebú

El convenio busca fortalecer la proyección del evento ferial como un punto de encuentro clave para productores, inversionistas y expertos en ganadería, así como impulsar la innovación y el intercambio técnico entre criadores de ganado cebú.

Directivos de la Feria Internacional de Azuero firmaron un convenio con el presidente de Cricepa, con el objetivo de realizar una exposición y concurso de alta genética de ganado cebú en el marco de este tradicional evento ferial.

La actividad se desarrollará los días 1 y 2 de mayo y contará con la participación de las mejores fincas ganaderas del país, además de criadores invitados del extranjero, lo que le dará un alcance internacional al encuentro.

Según los organizadores, la Feria de Azuero reúne las condiciones necesarias para albergar este tipo de competencia especializada, considerada una de las vitrinas más importantes para mostrar avances en genética bovina, mejoramiento de razas y productividad del sector ganadero.

Te puede interesar: Milena Gómez renuncia al cargo de gerente educativa del ITSE

Montty Motta, presidente de Cricepa, dijo que este es un gran paso para la exposición de ganado de cebú y para mostrar la genética ganadera del país. Destacó que el evento es la feria insignia del país y una gran plataforma nacional e internacional para mostrar las virtudes del ganado panameño.

Añadió que serán cerca de 250 animales los que estarán en exposición.

Alberto Castillero, vicepresidente de la feria internacional, por su parte, dijo que este es un gran logro, ya que la exposición es la mejor en el sector brahmán y cebú. Afirmó que ya están preparados, siendo la mejor feria agropecuaria con las mejores instalaciones para su desarrollo.

Agregó que del evento participarán fincas nacionales e internacionales como de Estados Unidos; además, serán calificados por jueces internacionales.

El convenio busca fortalecer la proyección del evento ferial como un punto de encuentro clave para productores, inversionistas y expertos en ganadería, así como impulsar la innovación y el intercambio técnico entre criadores de ganado cebú.

Los organizadores destacaron que esta exposición posicionará a la Feria de Azuero como el mejor escenario del país para eventos ganaderos de alto nivel, reforzando su impacto económico, turístico y agropecuario en la región.

Información de Eduardo Javier Vega