Milena Gómez renuncia al cargo de gerente educativa del ITSE

Ciudad de Panamá/Milena Gómez presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), posición que ocupaba desde 2021 y tras haber ganado un concurso público de méritos y cuyo mandato había sido extendido originalmente hasta el año 2029.⁣

⁣En una carta dirigida al Consejo Directivo, Gómez Cedeño detalló que su decisión es el resultado de una serie de eventos que han afectado la seguridad jurídica y la autonomía de la institución.

Según la misiva, la situación crítica comenzó en octubre de 2025 con "escenarios de tensión", seguidos por la imposición de vacaciones forzadas y una "separación de hecho" ratificada por el Consejo el año pasado.⁣

⁣El punto de quiebre, según la exgerente, ocurrió el pasado 19 de enero con la publicación en Gaceta Oficial del nuevo Estatuto del ITSE. Gómez denuncia que, durante su ausencia forzada, se incorporó la "pérdida de confianza" como causal de remoción.⁣

⁣"Esta modificación transforma en la práctica un cargo obtenido mediante concurso de méritos y con período fijo en uno asimilable a la libre designación y remoción", señaló Gómez, advirtiendo que esto pone en riesgo la independencia técnica necesaria para la rectoría académica y científica del instituto.⁣

ITSE confirma la renuncia

El ITSE confirmó que la Dra. Milena Gómez presentó formalmente su carta de renuncia al cargo de Gerente Educativa.

La entidad indicó que "durante su gestión, la Dra. Gómez lideró una etapa relevante en el proceso de consolidación del ITSE como institución de educación superior técnica, contribuyendo al fortalecimiento del modelo de formación de ciclo corto y al desarrollo de una oferta académica alineada con las necesidades del sector productivo.

El ITSE reconociói y agradeció el trabajo realizado por la Dra. Milena Gómez y su aporte al desarrollo institucional.