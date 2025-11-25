Consejo Directivo del ITSE: 'A la rectora la mandamos de vacaciones porque Contraloría ordenó auditoría'

En junio de este 2025, se publicó en la Gaceta Oficial la Resolución No. ITSE-CD-008-2025, mediante la cual el "Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) aprueba que la actual gerente educativa del ITSE, Dra. Milena Ginira Gómez Cedeño, ejerza un período adicional de cuatro años en el cargo que ocupa".

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Gabriel Diez, explicó que no existe una solicitud de renuncia contra la gerente educativa Milena Gómez, luego de que circularan reportes sobre esta presunta situación.

Díez indicó que la decisión tomada fue enviarla de vacaciones, inicialmente por 60 días y prorrogados por 60 días más, debido a que acumulaba alrededor de 120 días pendientes, lo cual, afirmó, “no es una buena práctica” y debía corregirse.

El presidente del Consejo aclaró que la medida atiende a una auditoría que la Contraloría General de la República ejecuta actualmente en el ITSE, ordenada directamente por el contralor de la República, Anel Flores. Según señaló, se consideró conveniente que la directora no estuviera presente durante el proceso para evitar interferencias.

Aseguró que no hay señalamientos ni indicios de mal manejo por parte de Gómez y recordó que el Consejo no inició ni solicitó la auditoría. Se trata, afirmó, de un proceso rutinario, dentro de las evaluaciones periódicas que la entidad fiscalizadora debe realizar.

"Nosotros somos de la opinión de que la directora no puede estar allí durante el proceso de esa auditoría y en eso se está trabajando. Nosotros no tenemos indicios en este momento de ningún mal manejo. Nosotros no podemos decir nada en contra de la licenciada Gómez", remarcó Diez.

Sobre las recientes tensiones entre el ITSE y el Ministerio de Economía y Finanzas, por temas presupuestarios, Diez señaló que las diferencias “se sacaron de contexto” y que ya fueron aclaradas entre ambas partes. Recalcó que, pese a la polémica, la institución sigue funcionando con normalidad y cuenta con un equipo académico sólido que mantiene en marcha las operaciones educativas.

En aquel momento, el ministro Felipe Chapman indicó que el ITSE "tiene una ejecución supremamente baja, una gestión administrativa que deja mucho de qué hablar; podría lograr más y mejores resultados".

Ante esta acusación, Gómez respondió en el acto de graduación diciendo lo siguiente: “Ese presupuesto que tenemos disponible, tenemos una ejecución del 66% a agosto del presente año y una proyección de ejecución a diciembre de un 90%. Es imposible ejecutar un dinero que no se nos ha dado”,

Respecto a supuestas solicitudes de renuncia dirigidas a asesores cercanos a Gómez, Diez afirmó que ese asunto corresponde directamente a la propia directora.

Durante este periodo de vacaciones de la rectora, la subdirectora educativa, Susan Sainz, queda a cargo de la gestión institucional.

Extensión de periodo

En junio de este 2025, se publicó en la Gaceta Oficial la Resolución No. ITSE-CD-008-2025, mediante la cual el "Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) aprueba que la actual gerente educativa del ITSE, Dra. Milena Ginira Gómez Cedeño, ejerza un período adicional de cuatro años en el cargo que ocupa".

En dicha resolución, se aprobó por mayoría absoluta, un nuevo periodo en el cargo, por una sola vez a Gómez, para el período que inició el 2 de agosto de 2025 hasta el 1 de agosto de 2029.

