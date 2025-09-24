Recorte de presupuesto al ITSE pone en riesgo seguros estudiantiles, mantenimiento y ampliación de instalaciones

Ciudad de Panamá, Panamá/La comunidad educativa ha expresado su profunda preocupación por los recientes recortes presupuestarios para 2026, que afectan a diversas instituciones. Uno de los casos más alarmantes es el del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), cuyo recorte pone en riesgo su operación y la atención a miles de estudiantes.

Te puede interesar: La esposa del presidente español Pedro Sánchez más cerca de ser enjuiciada

Milena Gómez, rectora del Itse, agradeció la preocupación de la sociedad panameña y destacó que, si bien comprenden la situación fiscal del país, el recorte presupuestario de un 72% pone en riesgo la operación de la institución. Mencionó que, del 60% de recorte en funcionamiento, no se contempla el 100% de los seguros para los estudiantes, un componente vital para las carreras técnicas que ofrecen. Se recomendó un 3%.

La rectora señaló que este recorte impacta directamente la capacidad del Itse para garantizar su oferta académica y el cumplimiento del currículo. Destacó que el mantenimiento para 2026 no se contempla en un 92%. Advirtió que en lo que va del año han tenido cinco retenciones presupuestarias, lo que ya ha generado problemas, como el cierre por roturas que obligó a impartir las clases de manera virtual el día lunes.

Costo del mantenimiento del ITSE

Gómez indicó quque,egún estudios realizados en 2016 por People First del gobierno inglés, el Itse requiere $27 millones de dólares anuales para su funcionamiento. Sin embargo, el presupuesto recomendado para el próximo año es de solo $11 millones, lo que pone en jaque el crecimiento exponencial de la institución, que ha logrado una tasa anual de más del 42%.

Inserción laboral

Resaltó que el ITSE ha demostrado ser una vía efectiva para la inserción laboral, con 8 de cada 10 panameños que se gradúan e ingresan al mercado laboral, y uno continúa sus estudios o emprende. A pesar de que el modelo del ITSE ha sido reconocido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Foro Económico Mundial, los recortes amenazan esta labor crucial. La rectora hizo un llamado a revisar los aspectos técnicos para garantizar la operación de la institución.

Gómez confirmó que el Itse ha sufrido el mayor recorte en inversión a nivel de instituciones de educación superior. Explicó que este recorte también afecta un préstamo del CAF para la segunda etapa del proyecto, el cual busca expandir el instituto para atender a 10,000 jóvenes. Este compromiso contractual, que es un préstamo país, no ha sido recomendado en un 92% para el próximo año.

Carreras en riesgo por el recorte

La rectora detalló que el recorte pone en riesgo 64 plazas y afecta a 1,200 estudiantes. Además, impacta 124 plazas adicionales requeridas para nuevas ofertas académicas en colaboración con empresas como el canal de Panamá, Copa y otros sectores. Específicamente, mencionó las carreras de mantenimiento industrial, electricidad industrial y tecnologías metal-mecánicas, diseñadas en conjunto con el canal de Panamá, donde 350 estudiantes ya están cursándolas. Un recorte adicional de 2,500 estudiantes no podrá ser recibido el próximo año.

Impacto en el sistema educativo panameño

Gómez señaló que el modelo educativo del Itse es fundamental para cerrar la brecha en el sistema educativo panameño. Con un 92% de la población fuera de la educación superior y un 70% de los estudiantes universitarios abandonando sus estudios en los primeros dos años, el Itse trabaja para formar a los jóvenes en un modelo de dos años, con un enfoque en las necesidades de la industria 4.0 y 5.0.

Te puede interesar: Clima en Panamá: Se esperan aguaceros por la tarde y temperaturas de hasta 30°C

El Itse advirtió este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que enfrentará serias limitaciones para su funcionamiento y expansión debido al drástico recorte recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la vigencia fiscal de 2026.