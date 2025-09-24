La esposa del presidente español Pedro Sánchez más cerca de ser enjuiciada

Esta noticia sucede además un día después de que un tribunal desestimara el último recurso de David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, quien quedó a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en el suroeste de España.

Madrid, España/La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que este miércoles el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular.

Esta decisión no es todavía definitiva porque es susceptible de ser recurrida.

El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó para Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

Gómez, la funcionaria Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid, todos sospechosos de malversación, fueron citados por el juez Peinado este sábado en la tarde para comunicarles su decisión.

Esta noticia sucede además un día después de que un tribunal desestimara el último recurso de David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, quien quedó a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en el suroeste de España.

Además de estos casos, Sánchez se ha visto debilitado por otras causas judiciales, una que involucra a dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su exnúmero tres Santos Cerdán y su exministro de Transportes José Luis Ábalos, sospechosos de cobrar mordidas a cambio de obras públicas, y otra contra el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.

"Indicios" de "hechos delictivos"

Según el auto del juez Peinado, al que tuvo acceso la AFP, existe "verosimilitud de los hechos" de los que se acusa a Begoña Gómez, por lo que "pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".

El magistrado destacó que "la amistad personal previa" de Gómez con Álvarez sería "la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza (...) lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".

Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a "juicio ante el Tribunal del Jurado", es decir, ante un jurado popular.

Al comparecer ante el juez el 10 de septiembre, Gómez negó tajantemente haber incurrido en malversación, afirmando que de forma "puntual" pidió a Álvarez "enviar algún mensaje", pero insistió en que esta última "nunca" la ayudó en sus actividades profesionales.

"Dimisiones ya"

Aparte de este caso, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados, con lo que podría haber cometido delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.

A principios de septiembre, el dirigente socialista acusó a algunos jueces de estar "haciendo política", al ser preguntado sobre los casos judiciales que involucran a varios de sus allegados, que dijo parten "de denuncias falsas".

Las pesquisas contra su esposa y su hermano se abrieron ante denuncias de grupos relacionados con la extrema derecha.

"A este paso, el sanchismo [el Gobierno de Sánchez] va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros. Dimisiones ya", escribió este miércoles en X Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP, derecha).

El PP pide casi a diario la renuncia de Sánchez por los casos judiciales que lo rodean.