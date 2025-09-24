Supertifón Ragasa toca tierra en China continental tras causar 15 muertos en Taiwán

Ragasa embistió Hong Kong durante la madrugada del miércoles. Allí continúan cayendo lluvias torrenciales y un total de 62 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales públicos por lesiones vinculadas al ciclón.

Yangjiang, China/El supertifón Ragasa tocó tierra este miércoles en el sur de China continental, tras azotar Hong Kong con fuertes vientos y lluvias torrenciales y causar al menos 15 muertos en Taiwán.

Según la prensa estatal china, Ragasa alcanzó la ciudad de Yangjiang, en la provincia de Cantón, luego de alejarse lentamente de Hong Kong, donde el servicio meteorológico de esa ciudad semiautónoma retiró su nivel máximo de alerta.

En ese centro financiero el fenómeno provocó una "importante marejada ciclónica" y la caída de decenas de árboles e inundaciones en varios barrios, según las autoridades e imágenes difundidas en internet.

La cercana región china de Macao, conocida por sus casinos, también sufrió inundaciones generalizadas y suspendió el suministro eléctrico en algunas áreas, según el operador.

En Taiwán, al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas cuando la barrera de un lago de varias décadas de antigüedad se rompió en el condado oriental de Hualien, según funcionarios regionales.

Los bomberos habían calculado inicialmente un total de 152 desaparecidos, antes de reducir la cifra a 17 luego de establecer contacto con más de un centenar de personas.

El supertifón también causó a principios de semana el fallecimiento de al menos ocho personas en el norte de Filipinas, según un nuevo balance.

Ante la inminente llegada del ciclón tropical, las autoridades de toda China continental habían ordenado el cierre de negocios y escuelas en al menos diez ciudades del sur del país, lo que afectó a decenas de millones de personas.

En Yangjiang, una comerciante local dijo a la AFP antes de que el tifón tocara tierra que no estaba segura de si podría abrir su tienda. "Dependerá de las condiciones meteorológicas", afirmó.

Inundaciones

Según la policía, un niño de cinco años y su madre cayeron al mar el martes mientras observaban las olas en el distrito de Chai Wan. Ambos se encontraban en estado crítico tras ser trasladados de urgencia.

El padre del niño, de 40 años, que según se informa se lanzó al agua para salvar a su familia, también fue hospitalizado.

Varios distritos de Hong Kong también sufrieron inundaciones, según imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP.

En el hotel Fullerton Ocean Park, junto a un parque temático, se vio a un hombre perder el equilibrio después de que la marejada ciclónica rompiera las puertas de cristal de la entrada y se adentrara en el vestíbulo, según una de las grabaciones.

Las aguas anegaron además la urbanización costera de Heng Fa Chuen y cubrieron sus patios interiores, mostraba otro video.

Los vientos arrancaron la parte superior de una pasarela peatonal, mientras que muchos de los famosos rascacielos del horizonte hongkonés se balanceaban con el viento.

Un bombero fuera de servicio de apellido Tse contó a la AFP que estaba "un poco preocupado" por la seguridad de los tradicionales andamios de bambú que se utilizan en construcciones en la ciudad, mientras caminaba hacia su casa después de un turno de 11 horas "sin descanso".

Las autoridades indicaron que 810 personas buscaron refugio en 50 albergues temporales.

La empresa encargada del aeropuerto de Hong Kong afirmó que para el miércoles solo estaban programados "un número limitado de vuelos de carga".

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por el hombre.