Clima en Panamá: Se esperan aguaceros por la tarde y temperaturas de hasta 30°C

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de septiembre, destacando que se reportarán lluvias aisladas en el Caribe central y condiciones estables en el resto del país.

Clima y temperaturas

Durante las primeras horas del día, el tiempo se mantendrá mayormente estable en la mayor parte del país, con posibles variaciones en áreas como el Golfo de Chiriquí, el centro de Colón, el litoral Pacífico y el Caribe central. Por la mañana, se esperan aguaceros aislados en Panamá Oeste, Panamá, Coclé y Colón, mientras que el resto del país experimentará un aumento gradual de la nubosidad.

Por la tarde, los aguaceros se generalizarán en casi todo el territorio nacional, con la excepción de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, donde las condiciones se mantendrán nubladas, pero sin lluvias significativas. Para la noche, el tiempo comenzará a estabilizarse, con cielos parcialmente nublados y algunos periodos despejados.

Imhpa indica que la mañana se mantendrá fresca en las regiones montañosas, con temperaturas mínimas entre 10 °C y 15 °C. En el resto del país, el amanecer será más templado, con temperaturas de 16 °C a 21 °C. Las máximas diurnas oscilarán entre 23 °C y 25 °C en la mayoría del territorio, pudiendo alcanzar entre 26 °C y 30 °C en la zona central.

Vientos

Los vientos se mantendrán ligeros a lo largo del día, con velocidades entre 5 y 20 km/h, predominando desde el sur. El Imhpa señaló que los flujos convergentes podrían generar cierta inestabilidad atmosférica.

Condiciones marítimas y radiación UV

Las condiciones marítimas se presentan estables en ambos litorales, Caribe y Pacífico. La altura de las olas se mantendrá por debajo de 1.50 metros, lo que favorece la navegación costera y las operaciones portuarias. No se prevén eventos de mar de fondo ni alteraciones relevantes.

Respecto a la radiación ultravioleta, se esperan niveles moderados a altos, con valores estimados de 6 a 9 en la escala internacional.

El Imhpa reitera la importancia de seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil.