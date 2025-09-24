Anticonceptivos y aumento de peso: ¿Mito o verdad?

El debate sobre si los anticonceptivos engordan ha acompañado a generaciones de mujeres.

A pesar de que durante años se les ha señalado como responsables de cambios físicos y emocionales, la ciencia y los especialistas en salud sexual aseguran que muchas de estas creencias no tienen sustento.

El sexólogo Germán González aclaró varios de estos mitos y destacó que no todos los métodos de planificación afectan el peso corporal. “Los anticonceptivos orales no aumentan de peso, sin embargo, pueden generar cambios de ansiedad u hormonal”, explicó.

Además, González advirtió sobre la elección de los métodos según condiciones médicas específicas: “Si tiene acné el último anticonceptivo que debe pensar es el inyectable o el subdérmico”.

El especialista fue enfático en otro punto clave: “Los anticonceptivos orales no se deben descansar”.

El supuesto vínculo entre anticonceptivos y obesidad se ha repetido tanto que incluso aparece en prospectos farmacéuticos. Sin embargo, décadas de investigación no han encontrado pruebas concluyentes.

La revisión más extensa realizada hasta el momento, que abarcó 49 estudios sobre la píldora combinada, concluyó que “no hay un efecto a gran escala evidente” en cuanto al aumento de peso.

La endocrinóloga Maria Gallo, profesora en la Universidad Estatal de Ohio y coautora de esa investigación, señaló que esta creencia podría deberse a un fenómeno psicológico: “Las personas son expertas en encontrar patrones a nuestro alrededor, incluso donde no hay ninguno. Es la misma razón por la que existe la idea de que las vacunas pueden causar problemas de salud”.

Gallo explica que, en realidad, la mayoría de las mujeres ganan alrededor de medio kilo al año de manera natural durante la adultez temprana, etapa que coincide con el inicio del uso de la píldora, lo que genera una falsa asociación.

Si bien los estudios no muestran un aumento de peso generalizado, la píldora sí puede influir en la composición corporal.

Un hallazgo accidental de Steven Riechman, fisiólogo del ejercicio en la Universidad de Texas A&M, reveló que las mujeres que tomaban anticonceptivos con cierto tipo de progesterona desarrollaban 40% menos masa muscular durante entrenamientos de resistencia, debido a la reducción de hormonas anabólicas como la DHEA.

Asimismo, el estrógeno y la progesterona sintéticos pueden alterar la distribución de la grasa corporal. Estudios iniciales sugieren que algunas mujeres que toman la píldora tienden a acumular más grasa subcutánea en caderas y muslos, aunque no necesariamente aumentan de peso en general.

Otro efecto común es la retención de líquidos, provocada porque los estrógenos modifican el metabolismo del agua en los riñones. Este proceso puede causar hinchazón y la sensación de que la ropa queda más ajustada, además de aumentar el tamaño del pecho en algunos casos.

Otro de los señalamientos habituales es que los anticonceptivos generan endometriosis, lo cual González desmintió con firmeza: “Es totalmente falso. Ciertos anticonceptivos van con la endometriosis, como la mirena, que les va muy bien a las niñas con endometriosis. Es un mito y hay que tumbarlo”.

Más allá de los mitos, los especialistas coinciden en que los anticonceptivos ofrecen beneficios claros, desde la prevención del embarazo hasta el control de síntomas relacionados con desórdenes hormonales.

Aunque algunas mujeres puedan experimentar cambios sutiles en su figura, la evidencia científica indica que la relación entre anticonceptivos y obesidad es, en la mayoría de los casos, una percepción más que una realidad.

Como señaló un usuario en Reddit, con ironía: “Es probable que ningún otro método de control de la natalidad provoque un aumento de peso de entre 11 y 15 kg en el transcurso de nueve meses, tal y como sucede de media con un embarazo normal”.