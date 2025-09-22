Michael Jackson y el misterio de la inclinación antigravedad en Smooth Criminal

Más allá de su legado musical, el Rey del Pop sigue siendo recordado por los pasos de baile que marcaron la historia del entretenimiento. Entre ellos, uno se mantiene como un enigma que fascinó tanto a fanáticos como a especialistas en medicina: la icónica inclinación de 45 grados hacia adelante en Smooth Criminal.

Cuando en 1987 Jackson presentó el videoclip, el público quedó atónito. ¿Cómo era posible que mantuviera la espalda recta, apoyado únicamente en los pies, sin desplomarse al suelo? El movimiento parecía desafiar las leyes de la gravedad y despertó un debate que años después llegaría hasta los laboratorios de neurocirujanos.

Intrigados por este fenómeno, tres especialistas del Instituto Médico de Posgrado de Educación e Investigación en Chandigarh, India, publicaron un estudio en el Journal of Neurosurgery para descifrar la biomecánica detrás del paso.

“Realmente, no es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad”, explicó a CNN el neurocirujano Nishant Yagnick, uno de los autores de la investigación.

Su colega, Manjul Tripathi, añadió un testimonio revelador: “Una persona puede inclinarse un máximo de 25 o 30 grados hacia adelante antes de caerse de frente. Yo lo intenté hacer y me caí”.

Los investigadores detallaron que, en condiciones normales, el centro de gravedad del cuerpo humano se encuentra frente a la segunda vértebra sacra. Cuando una persona se inclina hacia adelante con la espalda recta, los músculos erectores de la columna funcionan como cables que sostienen el torso y evitan que el cuerpo se derrumbe. Pero si el punto de apoyo se traslada a las articulaciones del tobillo, la carga pasa al tendón de Aquiles, lo que limita la inclinación a un rango muy reducido. Dicho de otro modo: sin ayuda externa, el movimiento de Jackson sería imposible.

El enigma se resolvió gracias a un invento que Michael desarrolló junto con los diseñadores Michael Bush y Dennis Tompkins. La clave estaba en un zapato con un mecanismo especial en el talón.

“El diseño incluía una ranura triangular que podía engancharse a una clavija metálica que emergía del suelo en el momento preciso. Esto permitía al bailarín obtener el apoyo adicional necesario para inclinarse más allá de los límites fisiológicos”, explicaron los neurocirujanos en su estudio.

Aun así, lograr la ilusión no era tarea sencilla. Se requería de una extraordinaria fuerza en el core, en los músculos espinales y en las extremidades inferiores para sostener la postura sin perder el equilibrio.

Después del éxito del videoclip, Jackson quiso llevar el movimiento a sus conciertos. Durante la gira Bad World Tour de 1988 aún no pudo hacerlo, ya que el uso de cables resultaba impráctico frente al público. Sin embargo, tras años de perfeccionamiento, el invento del zapato fue utilizado por primera vez en la Dangerous World Tour de 1992, marcando un antes y un después en sus presentaciones.

La inclinación antigravedad se convirtió en una de sus señas de identidad y fue replicada en casi todas sus actuaciones posteriores de Smooth Criminal. Incluso inspiró a bailarines de todo el mundo, quienes tras un riguroso entrenamiento lograron reproducir el movimiento frente a audiencias hipnotizadas.

Michael Jackson no solo innovó en la música y en la cultura pop, sino también en la forma de entender el baile como espectáculo. Su capacidad para unir arte, ciencia e ilusión convirtió un paso imposible en un mito eterno.

Hoy, casi cuatro décadas después del estreno de Smooth Criminal, el secreto de su inclinación sigue siendo un ejemplo de cómo el talento y la creatividad pueden trascender cualquier límite, incluso el de la propia gravedad.

