The Rolling Stones | La historia detrás del logo de la lengua rebelde que conquistó al rock

En el mundo de la música hay símbolos que trascienden los escenarios y se convierten en parte de la cultura popular.

Uno de ellos es la icónica “Lengua Stone”, el logo de los Rolling Stones que, con más de cinco décadas de historia, sigue representando rebeldía, sensualidad y poder de marca. Su origen se remonta al verano de 1970, cuando la banda decidió emanciparse de los sellos discográficos y crear su propia identidad visual.

Durante años, los Rolling Stones trabajaron bajo contrato con Decca Records, un acuerdo que según Billboard resultaba poco favorable, pues el sello retenía gran parte de las ganancias y controlaba decisiones artísticas. Cansados de esa situación, los músicos fundaron su propio sello y productora, con la intención de tener total autonomía financiera y creativa. Esa independencia, sin embargo, requería un emblema único que los representara en todo el mundo.

Fue Mick Jagger, vocalista y figura central de la banda, quien tomó la iniciativa. Según detalló Billboard, buscaba un logotipo que transmitiera la esencia de los Stones con la misma fuerza que el de grandes multinacionales como Shell Petroleum: algo sencillo, memorable y cargado de energía.

La idea llevó a Jagger al Royal College of Art de Londres, donde conoció a John Pasche, un joven diseñador en su último año de estudios. En una entrevista con The New York Times en 2020, Pasche recordó que Jagger le mostró una imagen de la diosa hindú Kali, representada con la lengua afuera. Ese gesto fue el punto de partida para el diseño.

Te puede interesar: Isabella Ladera lleva a Beéle a los tribunales por filtración de video íntimo

Te puede interesar: Belinda | Exbailarín revela romance con la cantante cuando ella era menor de edad

Pasche adaptó la referencia a un trazo moderno y directo, eliminando elementos religiosos pero conservando la irreverencia. El resultado: unos labios rojos con una lengua prominente, símbolo de rebeldía y provocación. Según American Song Writer, Jagger aprobó el boceto inmediatamente al considerarlo una representación perfecta de la actitud de la banda: “desafiante, sensual y directa”.

El 23 de abril de 1971, el logo apareció por primera vez en la contratapa del disco Sticky Fingers. La repercusión fue inmediata: los fanáticos comenzaron a replicar la lengua en camisetas, chaquetas, afiches y hasta encendedores. La imagen no solo consolidó la estética de los Stones, también abrió un nuevo camino en el merchandising musical, multiplicando las ganancias de la banda.

Paradójicamente, el éxito del logo no se tradujo en beneficios inmediatos para su creador. Pasche recibió apenas 50 libras esterlinas como pago inicial y, semanas después, un bono de 200 libras. Más tarde, entre 1976 y 1982, obtuvo ingresos por regalías hasta que en 1984 vendió los derechos por 26.000 libras. Aunque no participó del enorme negocio posterior, su nombre quedó ligado para siempre a la historia del rock.

Con el paso del tiempo, surgieron diversas teorías sobre la autoría del emblema. Muchos lo atribuyeron erróneamente a Andy Warhol, quien sí diseñó la portada de Sticky Fingers, pero no el logo. Otra versión señalaba que la lengua representaba la boca de Jagger, algo que Pasche negó, aunque reconoció que la personalidad del cantante fue una influencia clave.

El símbolo llegó a lugares insospechados: desde escenarios y carteles hasta el fuselaje del avión privado que la banda utilizó en su gira por Estados Unidos en 1972.

Para los críticos de diseño gráfico, la “Lengua Stone” está a la altura de logotipos universales como los de Nike o McDonald’s. Su simplicidad y fuerza visual la convirtieron en un puente entre el arte pop, la rebeldía juvenil y la estrategia comercial.

Hoy, más de 50 años después de su creación, el emblema sigue vigente en giras, discos y productos oficiales de la banda. Su permanencia confirma la visión de Jagger y el talento de Pasche: un diseño concebido como una identidad de marca terminó por convertirse en un ícono cultural atemporal que conecta generaciones enteras de fanáticos del rock.

La lengua roja de los Rolling Stones no es solo un logotipo. Es un grito visual de desafío, un símbolo de vitalidad y un recordatorio de que la música también puede expresarse a través de la imagen.