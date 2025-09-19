Belinda | Exbailarín revela romance con la cantante cuando ella era menor de edad

El nombre de la artista vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, pero esta vez no se trata de su carrera musical ni de sus recientes apariciones públicas.

Ricardo Martínez, quien fuera uno de sus bailarines en la gira Fiesta en la azotea en 2004, reveló que mantuvo un romance con la cantante cuando ella tenía apenas 15 años y él había cumplido 18. Dos décadas después, el ahora bailarín y empresario radicado en Canadá prepara el estreno de una película autobiográfica en la que abordará este episodio y otros momentos íntimos de su vida.

La historia fue confirmada por el propio Martínez, quien a través de redes sociales compartió avances de su cinta titulada tentativamente Ricardito. Allí se recrea, mediante una actriz caracterizada con el estilo de Belinda en los años 2000, la etapa en la que ambos compartieron escenario, cuando la intérprete lanzaba su primer disco con éxitos como Ángel, Lo siento y Vivir.

El periodista Javier Ceriani ofreció más detalles sobre el vínculo: “Eran jóvenes, los dos estaban súper enamorados, era el amor de la juventud de Belinda, pero ella tenía un papá controlador y el papá Nacho Peregrín desterró a Ricardito de la vida de su hija para siempre… aunque la mamá de Belinda quería a Ricardito, su papá dijo no”.

Diversos materiales difundidos por páginas de fans, replicados por Martínez, describen aquel vínculo como “secreto y prohibido”. En uno de los fragmentos se asegura: “Con él, Belinda conoció el amor a los 15 años, los fans más fieles sabían del amor con el chico que aparecía en sus videos, venían de mundos diferentes”.

Tras el fin del romance, Martínez emigró a Canadá, lo que puso un punto final definitivo a la relación. Según los relatos de seguidores, esta ruptura habría impactado emocionalmente a Belinda: “Tras la mudanza del bailarín a Canadá, la intérprete cayó en una depresión, ya no quería saber más de la música y por eso se tardó tanto en lanzar su segundo disco… incluso, la canción ‘Luz sin gravedad’ fue dedicada a este amor”.

Se dice que cuando la artista cumplió 18 años intentó retomar el contacto con Ricardo, pero la oposición de sus padres impidió cualquier reconciliación.

El proyecto cinematográfico de Martínez no solo explora su relación con Belinda, sino que también repasa su trayectoria personal. El bailarín narra su infancia en la Ciudad de México y cómo la danza se convirtió en su tabla de salvación. “Con tan sólo 10 años de edad, luchó para sobrevivir al barrio más peligroso de la Ciudad de México. Entonces, encontró la única cosa que podría salvarle, la danza”, recuerda.

En una de las publicaciones sobre el filme, describe el espíritu del proyecto: “Desde la inocencia de su primera comunión hasta la cruda realidad de la vida en las calles, el viaje de Ricardito es de coraje, resistencia y esperanza”. Y añade: “Cada día era una lucha para sobrevivir a los peligros que le rodeaban, pero a través de todo, llevaba una pasión que mantuvo vivo su espíritu: la danza”.

Sobre la película, Martínez puntualiza que se trata de un trabajo honesto y catártico: “Esta película captura no sólo momentos, sino la verdad de una vida vivida al borde… y el ritmo que lo mantuvo avanzando”.

Aunque el romance juvenil entre Belinda y su exbailarín había permanecido oculto por casi 20 años, el anuncio de esta producción abre un nuevo capítulo en la vida pública de la cantante. Hasta ahora, la intérprete de Sapito no ha hecho declaraciones sobre el tema, mientras que la expectativa crece en torno al estreno de Ricardito, un filme que promete revelar aspectos poco conocidos tanto de la vida de Martínez como de su paso por el círculo cercano de la estrella mexicana.

Con este proyecto, Ricardo Martínez no solo busca contar su versión de los hechos, sino también dejar constancia de cómo el arte le permitió transformar su historia personal y sobrevivir a un entorno marcado por la adversidad.