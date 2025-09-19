Isabella Ladera lleva a Beéle a los tribunales por filtración de video íntimo

El reguetonero colombiano, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco , enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

La modelo venezolana Isabella Ladera lo demandó por la filtración de un video íntimo que se viralizó en redes sociales. El caso, registrado el 15 de septiembre de 2025 en el Condado de Miami-Dade, ha generado gran controversia en la opinión pública.

Según la denuncia, tanto Ladera como el artista tenían acceso a la grabación, pero mientras ella eliminó el material de su dispositivo por solicitud de Beéle, el cantante no lo borró. La modelo sostiene que esa omisión habría facilitado la filtración de los cuatro clips que terminaron circulando en distintas plataformas digitales.

“El equipo legal clasificó los hechos como ‘una violación deliberada y maliciosa de la privacidad’”, se lee en el comunicado emitido por el bufete The Hachar Law Group, que representa a la modelo. La demanda exige una compensación superior a los cincuenta mil dólares estadounidenses, bajo los cargos de invasión de privacidad, acoso sexual digital e imposición de angustia emocional.

Tras la divulgación del material, varias personalidades manifestaron su rechazo. La exreina Gabriela Tafur y la modelo caleña Elizabeth Loaiza se pronunciaron en defensa de Ladera, siendo esta última quien relató que su hija estuvo a punto de vivir una situación similar.

Por su parte, la propia Isabella Ladera expresó: “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona generando daño en el contexto de su entretenimiento”, en referencia al proceso legal.

El paparazi Jordi Martin fue uno de los primeros en difundir detalles del caso, compartiendo en sus redes sociales el comunicado oficial del bufete de abogados.

El intérprete de “Ella” negó cualquier participación en la divulgación del material. Según declaraciones atribuidas a su equipo legal, el cantante evalúa tomar acciones contra los responsables de la difusión y reafirma su disposición de defender su nombre en tribunales.

En el comunicado de su defensa, se asegura que se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servidores de internet la eliminación inmediata de las publicaciones relacionadas con los videos, con el fin de proteger la intimidad del artista. Además, el documento subraya: “Reiteramos que urge a todos los medios de comunicación hacer un llamado a abstenerse de compartir, replicar o referenciar estos contenidos que atentan contra la salud mental y la privacidad de las víctimas y sus familias”.

El litigio se encuentra en fase inicial, pero ya representa un precedente en torno a la protección de la privacidad digital en la industria del entretenimiento. La demanda también menciona a terceros no identificados, quienes habrían participado en la filtración del contenido.

Los abogados de ambas partes coinciden en un punto: exigir responsabilidades legales a quienes resulten culpables de divulgar el material íntimo. Mientras tanto, el proceso judicial en Miami-Dade continuará en los próximos meses, con nuevas audiencias y declaraciones que podrían definir el futuro de esta polémica mediática.