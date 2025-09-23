Alianza Ciudadana Pro Justicia se retira de entrevistas judiciales por falta de transparencia

La organización Alianza Ciudadana Pro Justicia anunció su decisión de no participar en la quinta fase del proceso de selección de magistrados y jueces de jurisdicción nacional, convocado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. La medida responde a preocupaciones sobre la falta de transparencia y objetividad en el mecanismo de entrevistas, según lo expresado en un comunicado fechado el 25 de enero de este año.

La fase V del concurso judicial, identificado como 01-CACJ-2022-2023, fue oficialmente convocada por la Corte Suprema de Justicia mediante un comunicado emitido este martes. Las entrevistas se realizarán entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre de 2025 en el edificio del Órgano Judicial, bajo la coordinación de la Secretaría General, a cargo de la licenciada Yaniska Yuen.

Alianza Ciudadana cuestiona que el método de evaluación no garantiza criterios técnicos ni imparciales, y denuncia la ausencia de parámetros públicos que permitan verificar la idoneidad de los aspirantes. En su comunicado, la organización exhorta a la Corte Suprema de Justicia a suspender esta fase del proceso y adoptar un sistema de selección más riguroso, transparente y basado en méritos verificables.

El proceso de entrevistas está amparado en el artículo 95, numeral 5, de la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial. Sin embargo, la delegación de esta etapa a una sola funcionaria ha generado inquietudes entre sectores de la sociedad civil que demandan mayor pluralidad y control institucional.

La controversia revive el debate sobre la independencia judicial y la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección en el sistema de justicia panameño. Organizaciones como Alianza Ciudadana Pro Justicia insisten en que la legitimidad de los nombramientos depende de procesos abiertos, auditables y libres de influencias políticas.