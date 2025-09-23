Premios Juventud: El efusivo encuentro entre Natti Natasha y Sandra Sandoval en los ensayos de la gala

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La efervescencia de los Premios Juventud en Panamá, cuya gala se celebrará el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador, ha propiciado un encuentro inesperado y memorable. La cantante panameña Sandra Sandoval, ícono de la música típica, se topó este martes con la superestrella dominicana Natti Natasha durante los ensayos para la ceremonia.

Natti Natasha, quien se presentará en el evento, caminaba de la mano de su esposo, Raphy Pina, cuando se cruzaron con los hermanos Sammy y Sandra Sandoval. Fiel a la efusividad que la caracteriza, Sandra le estrechó la mano y le dio un cálido beso en la mejilla a la artista urbana, creando un momento que simboliza la unión de dos géneros musicales y dos culturas en el mismo escenario.

Este encuentro ha captado la atención de los medios, especialmente porque se espera que Natti Natasha revele el sexo de su futuro bebé durante la gala de premiación, un anuncio que mantiene a sus millones de seguidores en vilo.

Natti Natasha: Una reina del reggaetón con alcance global

Conocida por su nombre de nacimiento, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, Natti Natasha se ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes en el género urbano. Nacida en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, mostró su talento musical desde una edad temprana. Su carrera despegó tras ser descubierta por Don Omar, quien la firmó en su sello discográfico. Colaboraciones masivas como "Criminal" con Ozuna y "Sin Pijama" con Becky G la catapultaron a la fama mundial, rompiendo récords de reproducciones y posicionándola en las listas de éxito. Además de su éxito en la música, Natti Natasha ha forjado una familia con su mánager, Raphy Pina, y se ha convertido en una figura seguida tanto por su arte como por su vida personal.

En la gala, Natti Natasha cantará con Nando Boom, "El padre del reggae", como parte de la apertura en homenaje a Panamá.

Sandra Sandoval: La "Gallina Fina" que define la música típica panameña

En el otro lado de este encuentro, Sandra Sandoval es una leyenda viva de la música folclórica de Panamá. Junto a su hermano Samy, ha llevado la cumbia y el acordeón a cada rincón del país y más allá.

Nacida en Monagrillo, provincia de Herrera, Sandra se ha ganado el apodo de "La Gallina Fina" y es considerada un pilar de la identidad cultural panameña. Su carrera de más de 30 años ha estado marcada por éxitos que son himnos nacionales, como "La gallina fina" y "El baile de la coneja". Con su carisma y voz potente, Sandra Sandoval no solo ha llenado escenarios, sino que ha mantenido viva la tradición musical de su país, convirtiéndose en un ícono de la alegría y el orgullo panameño.

La expectativa por esta edición de Premios Juventud es monumental. Si bien la gala premiará a los artistas más destacados de la música latina, también reconocerá el activismo social y el compromiso con la sociedad. Con el patrocinio oficial de TVN Canal 2, el evento promete una alfombra azul deslumbrante y momentos inolvidables. La ceremonia, que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, contará con un cartel de lujo.

Estrellas de la talla de Maluma, Farruko, Camilo, Gloria Trevi, Marc Anthony, Morat, Lola Índigo y Grupo Firme, entre muchos otros, se darán cita en el Centro de Convenciones de Amador. Pero la verdadera joya de la noche será el homenaje al país anfitrión. Artistas panameños de talla internacional como Sech, Boza, Nando Boom, Los Rabanes y Samy y Sandra Sandoval prepararán una apertura que rendirá tributo a la rica cultura musical del país.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Para los fans que quieran seguir la fiesta, la noche culminará con un exclusivo after party en el espacio Aurora, en Soho Mall, en Ciudad de Panamá. Sin duda, Premios Juventud 2025 se perfila no solo como una premiación, sino como una celebración de la música, la cultura y la hermandad latina en su máxima expresión. ¿Estás listo para esta noche de estrellas?