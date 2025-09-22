¡Dem Bow! Nando Boom revela la historia detrás de su colaboración con Natti Natasha para Premios Juventud

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/El pionero del reggae en español, Nando Boom, está listo para hacer historia en los Premios Juventud, que por primera vez se celebrarán en Panamá. El artista panameño, conocido como "el papá del reggae", expresó su enorme emoción y alegría por este histórico evento. "Una alegría tremenda", dijo en una entrevista con Show TVN.

Esta será la primera vez que la ceremonia de premios sale de Estados Unidos y, para Nando Boom, es un honor ser anfitrión en su propia tierra. "Nosotros no podemos darle cualquier cosa, aquí estamos mi gente como anfitriones y estamos listos para caminar la alfombra azul", afirmó, prometiendo un atuendo de gala para el gran día.

Colaboración histórica con Natti Natasha y el impacto del "Dem Bow"

La anticipación por su participación se ha intensificado gracias a su reciente colaboración con la estrella de la música urbana, Natti Natasha. Juntos lanzaron una nueva versión de "Dem Bow", un tema que nació con la idea de crear un momento impactante para la apertura de los premios. Nando Boom elogió el trabajo de la artista dominicana, destacando que "Natti Natasha le metió su flow y su esencia".

Esta colaboración no solo refresca un clásico de más de 30 años, sino que también sirve como un poderoso puente generacional. La propia Natti Natasha compartió en sus redes sociales un video promocionando el tema, resaltando cómo la música de Nando Boom sigue inspirando a la juventud.

Para el veterano del género, esta oportunidad es un reconocimiento a su trayectoria y a la cultura panameña. "Es un reconocimiento a nuestra cultura… Quiero que el mundo sepa que Panamá forma parte fundamental en la historia de esta música", expresó con orgullo.

Nando Boom, quien asistirá al evento con su esposa, no descarta futuras colaboraciones con otros artistas. "Aquí estamos para trabajar", aseguró, dejando la puerta abierta a nuevas fusiones y proyectos musicales.

La expectativa por esta edición de Premios Juventud es monumental. Si bien la gala premiará a los artistas más destacados de la música latina, también reconocerá el activismo social y el compromiso con la sociedad. Con el patrocinio oficial de TVN Canal 2, el evento promete una alfombra azul deslumbrante y momentos inolvidables. La ceremonia, que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, contará con un cartel de lujo.

Estrellas de la talla de Maluma, Farruko, Camilo, Gloria Trevi, Marc Anthony, Morat, Lola Índigo y Grupo Firme, entre muchos otros, se darán cita en el Centro de Convenciones de Amador. Pero la verdadera joya de la noche será el homenaje al país anfitrión. Artistas panameños de talla internacional como Sech, Boza, Nando Boom, Los Rabanes y Samy y Sandra Sandoval prepararán una apertura que rendirá tributo a la rica cultura musical del país.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Para los fans que quieran seguir la fiesta, la noche culminará con un exclusivo after party en el espacio Aurora, en Soho Mall, en Ciudad de Panamá. Sin duda, Premios Juventud 2025 se perfila no solo como una premiación, sino como una celebración de la música, la cultura y la hermandad latina en su máxima expresión. ¿Estás listo para esta noche de estrellas?