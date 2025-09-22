Premios Juventud 2025: Ocupación hotelera en Panamá supera el 75%

El evento internacional impulsa la reactivación turística en la capital y genera un movimiento económico sin precedentes en septiembre.

Ciudad de Panamá/La celebración de los Premios Juventud 2025 en el Centro de Convenciones Amador ha generado un notable impulso en el sector turístico de la capital, con hoteles registrando más del 75% de ocupación, una cifra histórica para el mes de septiembre, tradicionalmente considerado temporada baja.

Desde la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) se reporta optimismo ante este repunte, que también se extiende a otros tipos de hospedaje y servicios turísticos.

“No solamente en hoteles, sino también en otros tipos de hospedaje. Sabemos que hay mucho movimiento de visitantes del extranjero. Hoy en día, el gasto promedio del turista está estimado en unos $250 por noche en la ciudad de Panamá”, indicó Yovana Segarra, presidenta de Apatel.

Turismo en alza y logística en marcha

El movimiento logístico en torno al evento se ha intensificado desde este lunes, con pruebas de sonido, luces y ensayos de baile sobre el escenario principal. La ceremonia oficial está programada para este jueves 25 de septiembre, y atraerá a artistas, medios y turistas de toda la región.

La alfombra azul ya ha sido instalada para recibir a las celebridades y personalidades del espectáculo, mientras que medios nacionales como TVN y TVMAX, patrocinadores oficiales, transmitirán la gala desde las 5:00 p.m.

Seguridad y movilidad coordinadas

En paralelo, las autoridades han activado un plan especial de movilidad y seguridad para garantizar el buen desarrollo del evento. El teniente de la Policía de Tránsito, Agustín Santamaría, informó que se habilitarán rutas específicas desde Isla Perico hasta la zona del centro de convenciones, y se restringirá el acceso vehicular en ciertos puntos.

Por su parte, el subcomisionado Eduardo Delgado de la Policía Nacional, confirmó que 400 unidades de seguridad estarán desplegadas en la zona.

“Se realizarán revisiones de ingreso y no se permitirá el acceso con armas, objetos punzocortantes ni artículos contundentes”, precisó.

Impacto más allá del espectáculo

Además del entretenimiento, los Premios Juventud representan un impulso concreto para la economía local. Restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos se benefician del flujo de visitantes, lo que consolida a Panamá como un destino atractivo para eventos de talla internacional.

Con información de Jocelyn Mosquera