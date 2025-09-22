Premios Juventud 2025: Ultiman detalles y preparan cerco para garantizar la seguridad

A solo tres días del espectáculo, diversas personalidades de la farándula ya han comenzado a arribar al país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La capital panameña se prepara para brillar en el escenario internacional con la celebración de los Premios Juventud este jueves, 25 de septiembre. El Centro de Convenciones de Amador ya se encuentra ultimando detalles para recibir a grandes figuras de la música y el entretenimiento, consolidando a Panamá como sede de este prestigioso evento.

A solo tres días del espectáculo, diversas personalidades de la farándula ya han comenzado a arribar al país, sumándose a la emoción de la gala. La expectativa crece no solo por el espectáculo en sí, sino también por el despliegue de seguridad y la organización que garantice una experiencia segura y fluida para todos los asistentes.

Un cerco de seguridad para garantizar la tranquilidad

Para asegurar el éxito del evento, la Policía Nacional ha implementado un robusto plan de seguridad. Según el subcomisionado Eduardo Delgado, se destinarán unos 400 agentes de distintos cuerpos de seguridad, incluyendo el Servicio de Protección Institucional, los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Policía Municipal.

El operativo establecerá varios anillos de seguridad que abarcarán desde las áreas de acceso y estacionamientos hasta el interior del centro de convenciones. Delgado enfatizó que se realizarán puntos de control y revisión para evitar el ingreso de objetos prohibidos como armas de fuego, objetos punzocortantes y contundentes. Este despliegue tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los asistentes y evitar el congestionamiento vehicular en la zona.

Talento panameño en la alfombra azul

Aunque los Premios Juventud son un evento de talla mundial, el talento local tendrá una destacada representación. Artistas panameños de renombre como Sech, Bo Sazami, Sandra Sandoval y Nando Boom estarán presentes, compartiendo el escenario con figuras internacionales y demostrando el gran nivel de la música panameña.

Todos los artistas desfilarán por una glamurosa alfombra azul, un momento clave que podrá seguirse en vivo. Los detalles del evento y todo lo que suceda en la alfombra se transmitirán por la pantalla de TVMAX el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde.

Con información de Jocelyn Mosquera