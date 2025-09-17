Infraestructura y aeropuertos regionales, claves para impulsar el turismo en Panamá, según Apatel

Apatel sostiene que activar y optimizar estas terminales aéreas permitiría dinamizar economías locales y atraer más turistas internacionales, generando así mayores ingresos para el país.

Ciudad de Panamá/El aprovechamiento de los aeropuertos regionales y el desarrollo de infraestructuras adecuadas son algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta Panamá para fortalecer su industria turística y maximizar el retorno de las inversiones ya realizadas en este sector, advirtió la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

Según Yovana Segarra, presidenta de Apatel, es crucial adoptar una visión a largo plazo para potenciar el turismo a través de una mejor conectividad aérea.

"Tenemos que mirar con luces largas el desarrollo, que tengan la disponibilidad de acceso de vuelos internacionales en aeropuertos claves como el de David, que haya un volumen más importante de aeropuertos como el de Río Hato, que son infraestructuras que existen y fueron importantes en torno a la inversión que se generó", señaló.

Otro reto mencionado es la necesidad de mejorar los servicios públicos, las instalaciones turísticas y la conectividad terrestre en las regiones donde se encuentran estos aeropuertos. Segarra subrayó que una mejor experiencia para los visitantes comienza desde el momento en que llegan al país y depende en gran medida de la calidad de la infraestructura que los recibe.

Por su parte, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) aseguró que está abierta a las recomendaciones del sector privado y que mantiene espacios de diálogo como parte de su estrategia para impulsar el turismo nacional.

“Estos foros sirven para que las empresas privadas puedan intercambiar ideas, hacer preguntas y hablar de distintos temas que ayuden además a la industria a promover nuevas iniciativas”, destacó Gloria De León, administradora de Turismo.

Actualmente, en países vecinos de la región, el turismo puede representar hasta el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Panamá esta cifra ronda apenas el 4.5%, según datos oficiales. Esto evidencia el amplio potencial de crecimiento que aún tiene el país en esta industria.

Con información de Jorge Quirós