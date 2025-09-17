MiBus registró más de 281 mil viajes y 91 millones de usuarios en lo que va del año

Para responder al aumento de la demanda, la empresa señaló que aplicó modificaciones en la operación. Entre ellas, la redistribución de rutas en la Zona Paga Metro Pedregal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) presentó los resultados de su gestión correspondientes a agosto del presente año, destacando un crecimiento sostenido en la operación, la movilización de usuarios y la incorporación de innovaciones para optimizar la experiencia de viaje.

Durante dicho periodo, MiBus registró 281,390 viajes en sus 133 rutas, lo que equivale a 5.9 millones de kilómetros comerciales recorridos. La cifra representa un incremento del 22% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se alcanzaron 4.8 millones de kilómetros.

Este desempeño se reflejó en la movilización de 91.2 millones de pasajeros entre enero y agosto de este año, es decir, más de 7.1 millones de usuarios adicionales frente al mismo periodo del año pasado.

Te podría interesar: Simulacro multiamenazas: Comunidades y estamentos de seguridad se preparan para este ejercicio en Chiriquí

Para responder al aumento de la demanda, la empresa señaló que aplicó modificaciones en la operación. Entre ellas, la redistribución de rutas en la Zona Paga Metro Pedregal, que permitió un mejor flujo de buses y una atención más equilibrada de la demanda.

Asimismo, se reforzó la frecuencia de los recorridos hacia Monte Oscuro, Concepción, La Siesta y Metro Pedregal, beneficiando a miles de pasajeros que utilizan diariamente estos trayectos.

Al cierre de agosto, 1,060 buses estaban en operación, lo que reforzó la cobertura del servicio. Además, MiBus incorporó a 50 nuevos trabajadores, entre operadores y técnicos de mantenimiento, para respaldar el aumento en la movilidad de la ciudad. En el ámbito tecnológico, la compañía destacó que 267,675 usuarios han utilizado el servicio de Wi-Fi gratuito disponible en todas las zonas pagas. La terminal de 5 de Mayo se mantiene como la de mayor número de conexiones.