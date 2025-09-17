Simulacro multiamenazas: Comunidades y estamentos de seguridad se preparan para este ejercicio en Chiriquí

El ejercicio busca preparar a la población sobre cómo actuar antes, durante y después de un evento natural adverso , fortaleciendo la capacidad de respuesta tanto de las comunidades como de las instituciones.

David, Chiriquí/Los estamentos de seguridad, la Fuerza de Tarea Conjunta y la Junta Técnica de Chiriquí afinan detalles para la realización del segundo simulacro de evacuación, programado para el próximo 13 de octubre en distintos puntos de la provincia.

El ejercicio busca preparar a la población sobre cómo actuar antes, durante y después de un evento natural adverso, fortaleciendo la capacidad de respuesta tanto de las comunidades como de las instituciones.

“La unidad tiene que ser más participativa en estos procesos. Necesitamos que las instituciones se capaciten, y estamos en disposición de brindar este tipo de formación siempre que se solicite con el tiempo requerido”, destacaron las autoridades durante la reunión de coordinación.

Un simulacro multiamenazas

El simulacro se desarrollará en áreas previamente identificadas como vulnerables, abarcando distintos escenarios: sismos, inundaciones, deslizamientos y otras amenazas que cada institución definirá según la realidad de su sector.

La intención es medir la capacidad de reacción de la población y de los organismos de socorro, tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales, para garantizar alternativas de respuesta más efectivas.

“Se trata de un simulacro en donde no solo participan las instituciones, sino también las comunidades y las personas, con el fin de medir su preparación frente a emergencias, ya sean naturales o provocadas por el hombre”, indicaron los organizadores.

Con información de Demetrio Ábrego