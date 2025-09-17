DGI insta a contribuyentes a revisar cesiones de crédito y pagos en exceso

La entidad explicó que esta medida busca garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y evitar irregularidades que puedan comprometer tanto la validez de los actos administrativos como los intereses del Estado.

Ciudad de Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI), advirtió a los contribuyentes que las cesiones de crédito y otros movimientos fiscales con irregularidades podrán ser anulados, e instó a revisar su situación tributaria para evitar sanciones y riesgos para el Tesoro Nacional.

La entidad explicó que esta medida busca garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y evitar irregularidades que puedan comprometer tanto la validez de los actos administrativos como los intereses del Estado.

La DGI recomendó a los contribuyentes verificar su cuenta corriente tributaria y, en caso de encontrar inconsistencias o movimientos no justificados, acercarse a la Administración Tributaria correspondiente. Allí podrán recibir la orientación adecuada y presentar la documentación que respalde las operaciones realizadas, la cual, según advierte la entidad, puede ser requerida en cualquier momento.

🔗Puedes leer: Fedecámaras y DGI alcanzan acuerdo preliminar sobre facturación electrónica

"Esta medida tiene como finalidad garantizar que los actos jurídicos relacionados se ejecuten en estricto cumplimiento de la normativa vigente, previniendo prácticas que puedan derivar en fraude, simulación, falsedad documental u otras irregularidades que comprometan la legalidad del proceso y los intereses del Estado", señaló la institución.

Así mismo, la DGI recordó que, conforme al Artículo 84 del Código de Procedimiento Tributario, la Administración Tributaria está facultada para "revocar o declarar nulos actos administrativos relacionados con cesiones de créditos cuando se detecten elementos que afecten su validez legal o representen un riesgo para el Tesoro Nacional".

Finalmente, la entidad hizo un llamado a todos los contribuyentes a acudir a la Administración Provincial de Ingresos más cercana para obtener mayor información, orientación o asesoramiento específico, con el fin de asegurar una gestión tributaria clara, legal y responsable.