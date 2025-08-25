DGI actualiza criterios para el uso del Facturador Gratuito en el Sistema de Facturación Electrónica

Las entidades gubernamentales, por la naturaleza de sus funciones, podrán incorporarse al SFEP utilizando el Facturador Gratuito.

Ciudad de Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) emitió una nueva resolución en la que establece parámetros actualizados para la utilización del Facturador Gratuito del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), con el fin de optimizar el proceso de adopción de esta herramienta digital.

De acuerdo con lo dispuesto, las personas naturales podrán utilizar el Facturador Gratuito siempre que no superen los 100 documentos mensuales. En el caso de las personas jurídicas, este beneficio aplicará únicamente para aquellas con ingresos brutos anuales de hasta B/. 36,000.00, con el mismo límite de facturación mensual.

Las entidades gubernamentales, por la naturaleza de sus funciones, podrán incorporarse al SFEP utilizando el Facturador Gratuito sin restricción en el número de documentos emitidos.

Transición obligatoria al PAC

La DGI indicó que los contribuyentes personas naturales o jurídicas que excedan los límites establecidos (más de 100 documentos al mes o ingresos superiores a B/. 36,001.00 anuales) estarán obligados a migrar a la modalidad de Proveedor Autorizado Calificado (PAC).

Así mismo, la resolución ordena a los PAC remitir a la DGI la información de las empresas integradoras con las que mantienen alianzas estratégicas, incluyendo contrato notariado, razón social, nombre comercial, datos de contacto y ubicación física.

Entrada en vigencia

La disposición entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, fecha en que los contribuyentes deberán cumplir con los nuevos parámetros establecidos.