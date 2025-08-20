Ingresos del Estado crecen 11.6 % en el primer semestre de 2025, anuncia la DGI

Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que los ingresos corrientes del Estado sumaron $4,019.9 millones en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 11.6 % en comparación con el mismo período de 2024.

Del total recaudado, $3,912 millones fueron en efectivo y $108.1 millones en documentos fiscales, anunció la DGI a cargo de Camilo Valdés. Según el informe, este resultado refleja una recuperación sólida de la recaudación en medio de un contexto marcado por conflictos sociales que impactaron la economía.

Los ingresos tributarios alcanzaron $3,255.5 millones, un 10.8 % más que el año anterior, y representaron más del 80 % de los ingresos corrientes. Dentro de este rubro, el impuesto sobre la renta creció 20.2 % ($282.1 millones); el impuesto de inmueble registró un aumento de 112.3 % ($56.6 millones); y las ganancias de capital sobre valores subieron 251 %, con un incremento de $44 millones. También se destacó un alza de 7.5 % en los ingresos por importaciones.

Por su parte, los ingresos no tributarios sumaron $743.5 millones, con un crecimiento de 24 %. Este aumento fue impulsado por mayores ingresos en tasas y derechos ($503.7 millones, +19.4 %) y por la participación de utilidades de empresas estatales y aportes (239.9 millones, +35 %).

El informe señala que el desempeño refleja los esfuerzos de la administración tributaria por mejorar la gestión y fortalecer la política fiscal.

Además, resalta que el crecimiento de los ingresos propios fortalece la confianza de ciudadanos, inversionistas y organismos internacionales, y ofrece bases sólidas para financiar proyectos prioritarios y mantener la estabilidad económica del país.