Ingresos del Estado crecen 11.6 % en el primer semestre de 2025, anuncia la DGI
Del total recaudado, $3,912 millones fueron en efectivo y $108.1 millones en documentos fiscales.
Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que los ingresos corrientes del Estado sumaron $4,019.9 millones en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 11.6 % en comparación con el mismo período de 2024.
Del total recaudado, $3,912 millones fueron en efectivo y $108.1 millones en documentos fiscales, anunció la DGI a cargo de Camilo Valdés. Según el informe, este resultado refleja una recuperación sólida de la recaudación en medio de un contexto marcado por conflictos sociales que impactaron la economía.
Lea: Ministro Chapman sustenta presupuesto 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Los ingresos tributarios alcanzaron $3,255.5 millones, un 10.8 % más que el año anterior, y representaron más del 80 % de los ingresos corrientes. Dentro de este rubro, el impuesto sobre la renta creció 20.2 % ($282.1 millones); el impuesto de inmueble registró un aumento de 112.3 % ($56.6 millones); y las ganancias de capital sobre valores subieron 251 %, con un incremento de $44 millones. También se destacó un alza de 7.5 % en los ingresos por importaciones.
Por su parte, los ingresos no tributarios sumaron $743.5 millones, con un crecimiento de 24 %. Este aumento fue impulsado por mayores ingresos en tasas y derechos ($503.7 millones, +19.4 %) y por la participación de utilidades de empresas estatales y aportes (239.9 millones, +35 %).
También lea: Prohíjan polémico proyecto que establece aumento de dietas en la Autoridad de Descentralización
El informe señala que el desempeño refleja los esfuerzos de la administración tributaria por mejorar la gestión y fortalecer la política fiscal.
Además, resalta que el crecimiento de los ingresos propios fortalece la confianza de ciudadanos, inversionistas y organismos internacionales, y ofrece bases sólidas para financiar proyectos prioritarios y mantener la estabilidad económica del país.