Asamblea: Jorge Herrera pedirá retirar propuesta de aumento de dietas en la Autoridad de Descentralización

Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció hoy que, tras la prohijación de su propuesta, pedirá que el documento sea enviado a una subcomisión y que se elimine el aumento a las dietas de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Así que en ese sentido nosotros vamos a retirar eso, nada está escrito en piedra y vamos a hacer esas modificaciones dentro de la ley”, expresó el diputado.

La iniciativa contemplaba que las dietas de los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización pasaran de $100 a $500 por asistencia a reuniones.

La propuesta de Herrera, que además plantea incrementar los fondos de los municipios del país, deberá debatirse en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, que tiene reunión a la 1:00 p.m. El diputado indicó que la iniciativa surge como parte de las conversaciones con la Asociación de Municipios de Panamá y otros entes municipales.

Esto fue una elaboración que se hizo a solicitud, pero bueno, ahora que tenemos una reunión con la ministra de Educación, vamos a bajar el prohijamiento y vamos a pedir que pase a una subcomisión, evaluemos eso y eliminemos el certificado dentro de la ley”, dijo.

Ayer martes, el diputado defendió su propuesta, asegurando que la misma responde a un análisis económico y práctico sobre el manejo de recursos en los corregimientos.

Serán los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales quienes decidan si se elimina o no la propuestas de aumentos de dieta en una primera instancia de debate.

El proyecto de ley propone reformar la Ley 37 de 2009 para modificar la fórmula de solidaridad existente y que los municipios reciban más fondos. La ley vigente garantiza que ningún distrito reciba menos de $500,000 en concepto de impuesto de inmuebles; no obstante, Herrera propone que se suba ese umbral a $1,000,000. En palabras del diputado, se introduce una “fórmula de solidaridad intermunicipal” para equiparar a los municipios.

