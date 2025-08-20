Ministro Chapman sustenta presupuesto 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustenta ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto del Estado para 2026, que asciende a $34,901 millones, es decir, más de $4,000 millones adicionales respecto al presupuesto vigente de $30,111 millones.

"El presupuesto es una herramienta de políticas públicas de gran importancia; no solo se trata de la asignación de los recursos del Estado, sino que debe ser clara y tener una visión de país a corto, mediano y largo plazo", dijo.

Aseguró que el objetivo fundamental "de este presupuesto son los panameños, y que el mismo propicia las condiciones para el desarrollo humano". Indicó que más del 80 % de la actividad comercial del país proviene del sector privado y menos del 20 % del sector público.

Recordó que en la pandemia por la covid-19, la deuda se duplicó, pero que están trabajando para mejorar la situación , aunque reconoció que aún no han logrado mejorar el desempleo en el país.

Señaló que, aunque Panamá seguirá creciendo según informe de la Cepal, se debe buscar que ese crecimiento se acelere.

La sustentación del proyecto

De este total, se contempla una inversión pública de $11,141 millones, cifra que representa un incremento del 26 % respecto a 2025 y equivale al 12 % del Producto Interno Bruto (PIB). Según el desglose, $8,604 millones se destinarán a obras de infraestructura (9 % del PIB) y el 3 % restante a inversión social.

Chapman destacó que estos niveles de inversión posicionan a Panamá entre las economías con mayor asignación de recursos para impulsar el desarrollo humano, económico y social sostenible. En esta línea, más del 31 % del presupuesto de inversión se orienta al desarrollo humano, con énfasis en agua potable, salud, educación, tecnología, vivienda, transporte público y seguridad social.

Asimismo, un 6 % se destinará a la red de protección social, que incluye programas como 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades, enfocados en atender a los sectores más vulnerables.

El presupuesto de 2026 también marca un punto de inflexión en la consolidación fiscal del país, ya que proyecta el primer superávit primario en más de 14 años, lo que significa que el Estado prevé ingresos suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento antes de pagar intereses de la deuda.

Chapman señaló que este avance responde a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que busca fortalecer la credibilidad financiera del país y reducir de manera gradual la relación deuda/PIB, sentando las bases para una economía más sólida y estable.

La situación macro fiscal fue presentada con dos indicadores claves: la evolución de la deuda y el pago de intereses. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, el saldo de la deuda pública aumentó en $22,718 millones, equivalente a un crecimiento de 73.2 %, al pasar de $31,018 millones a $53,736 millones. En el mismo período, el pago anual de intereses casi se duplicó, al pasar de $1,264 millones a $2,519 millones, un incremento cercano a $1,255 millones.

La Comisión Presupuesto, de acuerdo con el presidente de esa instancia, Eduardo Vásquez, arrancará el próximo lunes 25 de agosto las vistas presupuestarias.