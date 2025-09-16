Fedecámaras y DGI alcanzan acuerdo preliminar sobre facturación electrónica

La resolución establece que todas las empresas que generen una renta anual igual o superior a $36,000 dólares y que emitan más de 100 facturas al año no podrán seguir utilizando el sistema gratuito de facturación electrónica proporcionado por la DGI.

Ciudad de Panamá/Un acuerdo preliminar fue alcanzado entre la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras) y la Dirección General de Ingresos (DGI), con el objetivo de revisar los términos de la resolución 201-62-99 de julio de 2025, que impone restricciones al uso del facturador electrónico gratuito.

La resolución establece que todas las empresas que generen una renta anual igual o superior a 36,000 dólares y que emitan más de 100 facturas al año no podrán seguir utilizando el sistema gratuito de facturación electrónica proporcionado por la DGI. En su lugar, deberán contratar un proveedor autorizado, lo cual representa un nuevo gasto operativo, especialmente para las micro y pequeñas empresas.

“Acordamos volver a reunirnos para analizar los pros y contras de este umbral de $36,000 y 100 facturas emitidas, con el objetivo de considerar un posible aumento del límite. Esto busca apoyar a las micro y pequeñas empresas que, al crecer rápidamente, se ven obligadas a contratar un proveedor sin estar necesariamente en condiciones financieras para hacerlo”, explicó Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras.

El tema ha generado debate en el sector económico. Algunos empresarios consideran que el umbral es demasiado bajo y puede frenar el crecimiento de nuevos emprendimientos. Sin embargo, otros expertos, como el economista Raúl Moreira, sostienen que el límite actual debe mantenerse para asegurar la trazabilidad y control fiscal sin afectar la eficiencia del sistema tributario.

La DGI, por su parte, ha manifestado disposición al diálogo, y las partes involucradas han acordado volver a reunirse antes del 1 de enero de 2026, fecha en la que entra en vigor la resolución, para tomar una decisión definitiva sobre los parámetros de aplicación.

Con información de Luis Jiménez