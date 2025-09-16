Aprobado en tercer debate proyecto que propone descuento del 25% en seguros a los 'buenos conductores'

El proyecto de ley 53, que propone un 25% de descuento en la renovación de pólizas de seguro de autos para los conductores que no registren siniestros en un año, fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

Durante la discusión, algunos diputados manifestaron su oposición; sin embargo, la mayoría respaldó la iniciativa, que obtuvo 46 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, modificando artículos de la Ley 68 de 2016, que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, adiciona una disposición a la Ley 12 de 2012, que regula la actividad de seguros, y dicta otra disposición.

Describe el documento, que se aplicará el 25% de descuento, el cual se mantendrá en las renovaciones posteriores. Este beneficio no será acumulable y se perderá si el asegurado resulta responsable, en algún siniestro, con la misma compañía aseguradora en la República de Panamá.

Ahora, el documento pasará a manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá sancionarlo o vetarlo.

El proponente de la iniciativa, el diputado Ricardo Vigil (circuito 4-3), destacó que el proyecto fue sometido a una amplia consulta durante casi un año, en la que ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones a favor y en contra. A pesar de intentos por frenar su aprobación en este último debate, finalmente recibió el respaldo necesario.

Según Vigil, la propuesta se fundamenta en un estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, el cual concluye que la aplicación del descuento no debe impactar negativamente el costo de las pólizas, dado que el beneficio solo aplica tras un año de verificación de la siniestralidad.

“Hasta este momento, el estudio de la Universidad de Panamá no refleja resultados adversos al otorgar un descuento del 25% a los buenos conductores. Confiamos en que la medida incentive una reducción de accidentes, lo que se traduce en menos indemnizaciones para las aseguradoras y un beneficio para los asegurados”, señaló Vigil.

Con esta iniciativa, la Asamblea Nacional apuesta por premiar la conducción responsable y promover la reducción de accidentes de tránsito en el país. La decisión final queda ahora en manos del Ejecutivo.