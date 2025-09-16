Docente del Instituto Urracá de Santiago es imputada por maltrato contra estudiantes

En Veraguas, una profesora de inglés fue imputada por maltrato y acoso escolar a sus estudiantes.

Una docente del Instituto Urracá de Santiago ha sido imputada por el delito de maltrato al menor, tras denuncias presentadas por varios padres de familia que alegan afectaciones hacia sus hijos dentro del entorno escolar.

La audiencia de imputación se llevó a cabo bajo reserva, con acceso restringido, debido a que en el proceso están involucrados menores de edad. Como medida cautelar, el tribunal determinó que la docente deberá presentarse de forma periódica ante las autoridades judiciales, mientras se mantiene abierta una investigación que se extenderá por un periodo de seis meses.

Según se conoció, fueron los propios padres de familia quienes decidieron interponer las denuncias, al considerar que sus hijos estaban siendo afectados emocional o psicológicamente por el accionar de la educadora. Aunque no se han revelado detalles específicos del caso debido a la naturaleza confidencial del proceso, los representantes legales de los menores han solicitado garantías de protección para los estudiantes.

A pesar de la imputación, la docente continúa laborando en el centro educativo, lo que ha generado preocupación entre algunos acudientes.

La próxima audiencia ha sido programada dentro de seis meses, cuando se espera que el Ministerio Público presente los resultados de la investigación y se definan posibles pasos a seguir.

Con información de Ney Castillo