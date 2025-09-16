Fiscalía abre investigación de oficio por posible explotación laboral de joven indígena

De acuerdo con la entidad, estos hechos podrían constituir un delito de trata con fines de explotación laboral.

Panamá/La Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público abrió una investigación de oficio tras el caso de una joven indígena que fue rescatada por unidades policiales luego de ser abandonada en una terminal de transporte en la ciudad de Panamá, tras haber sido sometida a trabajos domésticos sin recibir pago alguno.

Aclaración sobre la edad

El caso generó inicialmente confusión sobre la edad de la víctima. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó ayer lunes que la joven no es menor de edad, como se especuló en un inicio.

No es menor de edad, es mayor de edad. Cumplió 18 años en el mes de marzo”, precisó Muñoz.

La funcionaria detalló que un equipo del Ministerio de Trabajo (Mitradel), integrado por la Dirección General de Trabajo y la Dirección de Inspección, se trasladó a ubicar a la joven para ampliar la información, ya que al momento de ser atendida no aportó datos de su empleador.

Nosotros, como Ministerio de Trabajo, vamos a ir hasta las últimas consecuencias buscando quién era, dónde es y, por supuesto, en compañía de la Policía haremos lo propio para que a esta muchacha se le haga justicia. Es buscar de dónde sale o quién se dedica a traer a estos jóvenes con la ilusión de conseguir un empleo y darle seguimiento”, afirmó Muñoz.

Víctima engañada y vulnerable

La joven, originaria de la comarca Ngäbe-Buglé y proveniente de la provincia de Bocas del Toro, relató que fue trasladada a la capital bajo la promesa de empleo doméstico, pero nunca recibió pago por sus labores.

Abandonada y desorientada, fue auxiliada por ciudadanos que la llevaron al Centro de Atención Integral San Juan Pablo II, donde recibió alimentación, ropa y apoyo temporal. Posteriormente, este sábado, regresó a su comunidad en Bocas del Toro.

Investigación en curso

Aunque el Mitradel había advertido que, de comprobarse la explotación, el caso sería remitido al Ministerio Público, la Fiscalía ya decidió actuar de oficio, lo que abre la posibilidad de judicializar a quienes resulten responsables.

Por ahora, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el lugar en que la joven habría trabajado ni sobre las personas involucradas.