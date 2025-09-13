Engañada y abandonada: la historia de una joven de la comarca víctima de explotación laboral; Mitradel investiga

El caso, que ha causado indignación, expone la crudeza de la explotación laboral y el abandono que enfrentan jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. La joven trabajó por 15 días, pero no se le remuneró.

Panamá/Engañada y abandonada, así terminó la historia de una joven de la comarca Ngäbe Buglé, proveniente de la provincia Bocas del Toro, a quien le prometieron trabajo en la ciudad de Panamá, pero nunca le pagaron.

Desorientada y vulnerable, ciudadanos la ayudaron a buscar refugio en el Centro de Atención Integral San Juan Pablo II, donde recibió alimentación, ropa y apoyo temporal antes de regresar este sábado a su comunidad en la provincia de Bocas del Toro.

El caso, que ha causado indignación, expone la crudeza de la explotación laboral y el abandono que enfrentan jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. La joven trabajó por 15 días, pero no se le remuneró.

“No solo son panameños, también extranjeros son engañados. Les prometen salir de su país para trabajar y, en muchos casos, hasta los obligan a mantener relaciones sexuales”, advirtió Ariel López, responsable del centro que atiende a jóvenes en situación de calle.

Mitradel investiga

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) reaccionó de inmediato y confirmó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades. En un comunicado, la institución reafirmó su compromiso con la defensa de los trabajadores panameños y anunció medidas de verificación laboral y seguimiento.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, enfatizó que “hemos dispuesto una investigación inmediata para garantizar el respeto a los derechos laborales de la joven afectada. La entidad continuará trabajando con firmeza para que casos como este se resuelvan de manera efectiva y justa”.

El Mitradel adelantó que reforzará las inspecciones laborales junto a otras entidades, además de promover los mecanismos de denuncia, con el fin de prevenir nuevos casos de engaños y explotación.

Con información de Heady Morán.