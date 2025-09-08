Padres denuncian supuesta agresión de docente a su hijo en escuela de Los Algarrobos

El caso fue elevado al Meduca tras múltiples incidentes; la directora del plantel reconoció que “simplemente le puso un tape para que se quedara tranquilito”.

Chiri/Una denuncia de presunto maltrato escolar ha sacudido a la comunidad educativa de Los Algarrobos Arriba, en la provincia de Chiriquí, luego de que padres aseguraran que su hijo fue amarrado con cinta adhesiva dentro del plantel.

Los padres afirman que no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica repetida en varias ocasiones, lo que los llevó a presentar la denuncia formal ante el Ministerio de Educación (Meduca). Según relataron, el menor habría sido inmovilizado en el salón de clases bajo la supervisión de su docente, lo que calificaron como un acto humillante y riesgoso para su integridad física y emocional.

El padre relató que su hijo presenta temor de asistir a la escuela y lloraba por las noches. Según su testimonio, el menor le contó entre lágrimas que había sido amarrado en varias ocasiones dentro del salón de clases.

“Él llora, no quiere ir a la escuela. De noche se despierta diciendo: ‘la maestra me amarró, no me amarre’. El niño me dijo que lo habían amarrado dos o tres veces”, señaló el padre.

Agregó que al consultar con otra persona sobre lo ocurrido, le confirmaron que la docente había sujetado al menor de pies y manos con cinta adhesiva, dejándolo atado a una silla en el salón de clases.

La controversia aumentó tras las declaraciones de la directora de la escuela, quien al ser consultada por medios locales admitió: “Simplemente le puso un tape para que se quedara tranquilito”, en referencia a la acción de la docente.

Por su parte, la maestra señalada alegó que se trató de una “situación confusa”, sin dar mayores explicaciones. En tanto, la administración del centro educativo emitió un comunicado en el que negó categóricamente las acusaciones, asegurando que en la institución “jamás harían algo así” y defendiendo que su personal cumple con estándares de respeto y cuidado hacia los estudiantes.

Los padres aseguran que esta no es la primera vez que su hijo ha sido atado dentro del salón de clases, lo que los llevó a acudir directamente a las autoridades educativas para pedir una investigación.

El Meduca ya tiene conocimiento de la denuncia y deberá determinar lo sucedido en el plantel de los Algarrobos Arriba, mientras la comunidad permanece atenta a la resolución del caso.

