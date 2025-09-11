Suspenden a docente por supuesto maltrato contra un estudiante en Chiriquí

Este jueves, los acudientes se reunieron en la parte externa del plantel para solicitar al Meduca que defina la situación durante el periodo de vacaciones, de modo que la docente pueda reincorporarse a sus clases la próxima semana sin afectar más a los estudiantes.

Chiriquí/El Ministerio de Educación en Chiriquí decidió suspender provisionalmente a la maestra de grado denunciada por un padre de familia por presunto maltrato a un menor, mientras dure el proceso de investigación administrativa en su contra.

La determinación del Meduca generó sorpresa y malestar entre el grupo de padres de familia de este salón de clases, quienes aseguran que ahora sus hijos quedaron sin docente justo al cierre del segundo trimestre y en vísperas de la semana de receso escolar.

Malaquías Castillo, padre de familia, señaló que esto solo afecta a los niños que vienen de pandemia y huelga docente. Además, dijo que el traer a una docente nueva a estas alturas del año los podría afectar.

Marta Velásquez, también madre de familia, defendió a la docente asegurando que el niño, supuestamente víctima de abuso, no dejaba trabajar a los demás niños.

Este jueves, los acudientes se reunieron en la parte externa del plantel para solicitar al Meduca que defina la situación durante el periodo de vacaciones, de modo que la docente pueda reincorporarse a sus clases la próxima semana sin afectar más a los estudiantes.

Según los padres, se trata de una denuncia mal abordada que no refleja las condiciones reales en que la educadora imparte clases. “Sabemos que no hubo maltrato ni abuso al estudiante, pero por un solo niño no se puede perjudicar a 23”, expresó uno de los acudientes.

Advirtieron que, si durante este receso trimestral el Meduca no encuentra una solución a la problemática, el próximo 22 de septiembre realizarán acciones de protesta frente a la escuela de Los Algarrobos Arriba.

