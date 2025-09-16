CSS recibirá asesoría internacional para reforzar sostenibilidad del programa de pensiones

Con este acuerdo, el Gobierno busca avanzar en uno de los temas más sensibles para el país: el futuro del sistema de pensiones de la CSS, cuya situación financiera ha generado preocupación y debate nacional en los últimos años.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Decreto N.° 32-25, que autoriza la firma de un acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social”, con un monto de hasta 150 mil balboas.

El convenio, que será suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Seguro Social (CSS) y el BIRF, busca brindar asesoría técnica al equipo actuarial de la CSS en la elaboración de proyecciones actualizadas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), utilizando el modelo internacional PROST.

Según el MEF, el objetivo es fortalecer la capacidad de la CSS para desarrollar y mantener de manera independiente estudios actuariales que permitan monitorear la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y respaldar la toma de decisiones de política pública.

El BIRF ya había notificado el pasado 16 de abril de 2025 su aprobación para estructurar este programa, que también incluye capacitación especializada para el personal actuarial de la Caja. Posteriormente, el Consejo Económico Nacional (CENA) dio su visto bueno en sesión del 24 de julio.

