El tren Panamá-David toma impulso con nuevo acuerdo entre Panamá y Francia

ciudad de panamá/Panamá y Francia firmaron este martes una Declaración de Intención para el desarrollo de la línea ferroviaria Panamá-David-Frontera, un proyecto considerado estratégico para la conectividad y el transporte sostenible en el país.

El acuerdo fue suscrito por el secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, y la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, en el marco de la Semana de Francia en Panamá. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Bolívar y contó con la presencia del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez como testigo de honor.

La iniciativa busca sentar las bases para futuros proyectos de modernización del sistema ferroviario nacional, además de fortalecer la cooperación con empresas francesas como Alstom, actual proveedora de trenes para el Metro de Panamá, y otras firmas de infraestructura, comunicaciones y construcción de puentes.

Entre los puntos acordados se incluye la coordinación entre contratistas panameños e industriales franceses para el suministro integral de sistemas de transporte, con financiamiento respaldado por la agencia pública de crédito a la exportación francesa, la Dirección General del Tesoro y otros mecanismos internacionales. Asimismo, la Secretaría Nacional de Ferrocarriles de Francia brindará apoyo técnico en estudios de viabilidad, estructuración y diseño de proyectos.

La embajadora De Amorim subrayó que no existen restricciones para invertir en Panamá y destacó que Francia puede ofrecer instrumentos de financiamiento, como préstamos del Tesoro y seguros de crédito, que facilitan la movilización de fondos en etapas iniciales. “Todo esto está disponible para Panamá, así que aprovechen esta oportunidad para hacer negocios con nuestro apoyo”, señaló.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha aseguró que Panamá trabaja activamente con empresas francesas en nuevas oportunidades económicas y recordó que el país proyecta invertir más de 25,000 millones de dólares en infraestructura en la próxima década, principalmente en logística, comercio, innovación y energía.

Antes de la firma, el canciller se reunió con representantes de 17 empresas francesas interesadas en invertir en Panamá, lo que refuerza el momento positivo que atraviesan las relaciones bilaterales. Incluso, adelantó que el presidente José Raúl Mulino ha extendido una invitación oficial a Emmanuel Macron, lo que convertiría a Panamá en el primer país de la región en recibir a un presidente francés en visita oficial.

El secretario Henry Faarup destacó que el interés francés en el proyecto ferroviario responde a las experiencias exitosas en la construcción y operación del Metro de Panamá. “La idea es colaborar con ellos de la mejor forma posible, ya que son expertos en este tipo de infraestructuras”, afirmó.