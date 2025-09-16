Ministro de Salud no comparecerá en la Asamblea este miércoles y pide reagendar citación

El cuestionario consta de 18 preguntas que buscan respuestas a problemas detectados en distintos hospitales del país.

Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que podrá atender el cuestionario de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional el próximo 7 de octubre de 2025, tras informar que no podrá asistir a la citación programada para el 17 de septiembre.

Boyd Galindo explicó, en una carta enviada al secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, que la citación llegó a su despacho el 9 de septiembre, lo que le dejó poco tiempo para preparar respuestas.

Lo que nos deja un margen de preparación muy reducido. Esto adquiere mayor relevancia considerando que el cuestionario remitido consta de 18 preguntas, que abarcan temas de alta complejidad y un volumen sustancial de información que requiere ser preparado con el debido rigor técnico y administrativo”, señala la misiva.

El funcionario también argumentó que la fecha coincidía con compromisos internacionales previamente agendados.

Para esa fecha tengo programado un viaje para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Asamblea de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), compromisos internacionales de gran trascendencia para nuestro país”, explicó.

En ese sentido, solicitó la reprogramación de la sesión. “Respetuosamente solicitamos la reprogramación de la sesión para el día martes 7 de octubre de 2025, a las 9:30 a.m. Esta nueva fecha permitirá no solo dar cumplimiento responsable a los compromisos internacionales ya adquiridos, sino también preparar de manera exhaustiva las respuestas requeridas, garantizando una comparecencia productiva y a la altura de lo que demanda la Honorable Comisión”.

La preocupación de los diputados

El cuestionario consta de 18 preguntas que buscan respuestas a problemas detectados en distintos hospitales del país. En particular, los diputados han señalado las denuncias por falta de medicamentos, malas atenciones y procedimientos inadecuados en el Hospital Nicolás A. Solano, entre otros.

La Comisión de Salud espera que la comparecencia del ministro aclare estas situaciones y presente soluciones concretas a la crisis que denuncian los pacientes y profesionales del sector.