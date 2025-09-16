Gasoducto del canal de Panamá: primer acercamiento al mercado arranca este jueves; construcción sería en 2027

Ciudad de Panamá, Panamá/El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez confirmó que el jueves se dará inicio al proceso de consultas con empresas internacionales interesadas en el proyecto de gasoducto que analiza la vía interoceánica.

El primer paso en nuestro proceso de concesiones requiere un acercamiento al mercado. Ese acercamiento se hace por invitación, con las empresas que están interesadas, que tienen la capacidad y que participan de la industria. Esa reunión de trabajo se va a celebrar el próximo jueves”, explicó.

Puede leer: Embalse de río Indio: ACP adjudicaría estudio de impacto ambiental en marzo de 2026

De acuerdo con el administrador, las compañías que participen podrán conocer de primera mano el concepto que tiene la Autoridad del Canal de Panamá sobre el proyecto. Posteriormente, se realizarán nuevas rondas de reuniones.

Cuando ellos hayan absorbido la información, la hayan analizado, veremos cuáles serían los elementos que consideran debe tener una propuesta de licitación. Es una forma de acercamiento al mercado para poder entender qué es lo que el mercado puede absorber y también ver qué es lo que el Canal y Panamá realmente están dispuestos a comprometer”, señaló.

Una construcción a partir de 2027

El administrador adelantó que el inicio de la construcción del gasoducto podría darse en 2027, aunque aclaró que dependerá de la factibilidad económica y de la respuesta de las empresas interesadas.

No sabemos en realidad si ese proyecto es factible. Si no es así, pues no se hace, pero se haría por lo menos a menor escala”, precisó.

Impacto en la economía

Durante su intervención, el administrador también destacó el efecto económico de los proyectos vinculados al Canal.

Nosotros en el canal de Panamá somos aproximadamente 8,700 colaboradores. Sin embargo, el impacto de empleo a raíz de la actividad relacionada con el Canal es aproximadamente unas 150,000 personas más. Ese impacto indirecto es tan importante como lo que se genera dentro de la misma operación”, manifestó.

Enfatizó que el proyecto de gasoducto surge en un contexto de demanda energética creciente. “Hay una generación, un ofrecimiento o una oferta energética que se hace desde el Golfo de México hacia donde se está demandando este producto”.

En su momento, de acuerdo con un comunicado oficial, el presidente José Raúl Mulino explicó que el gasoducto generará más de 6,500 empleos en la etapa de construcción y alrededor de 9,600 en la fase operativa. Asimismo, aportará ingresos al Estado por 160 millones de dólares durante la construcción y más de 1,500 millones de dólares anuales en operación. El valor agregado a la economía se estima en 590 millones de dólares anuales en la construcción y cerca de 2,700 millones de dólares anuales en operación.

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del canal de Panamá”, afirmó, en su momento, el presidente.

Con información de Elizabeth González