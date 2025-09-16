Caso vigas H: Ocho personas enfrentan audiencia de garantías en Panamá Oeste

El denominado Caso Vigas H involucra la desaparición y presunta venta ilícita de estas estructuras metálicas, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado.

Panamá Oeste/Ocho personas fueron presentadas la tarde de este martes 16 de septiembre ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá Oeste, por su presunta vinculación con el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Los imputados fueron aprehendidos como parte de las investigaciones por la desaparición de vigas tipo H, propiedad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que se encontraban almacenadas en un depósito en el sector de Farfán, corregimiento de Veracruz.

De acuerdo con las autoridades, los señalados llegaron al SPA alrededor de las 2:15 p.m., y la audiencia inició a las 2:30 p.m. En ella, el Ministerio Público busca imputarles cargos y aplicar medidas cautelares. Entre los investigados hay exfuncionarios y funcionarios del MOP, quienes fueron detenidos en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Panamá.

Te podría interesar: Comisión Agropecuaria aprueba prohijamiento de proyectos sobre rotulación y separación de productos sucedáneos

Hechos del caso

El denominado Caso Vigas H involucra la desaparición y presunta venta ilícita de estas estructuras metálicas, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado. Las investigaciones señalan que las vigas fueron retiradas bajo el argumento de utilizarlas en proyectos comunitarios; sin embargo, habrían sido comercializadas en recicladoras por precios muy bajos, de hasta 200 dólares por tonelada.

Las autoridades confirmaron que parte del material ya ha sido recuperado y se encuentra bajo custodia del MOP, mientras que aún faltan varias vigas por localizar. Una vez concluyan los procesos legales, estas estructuras serán devueltas oficialmente a la institución, ya que estaban destinadas a trabajos de reparación en el Puente de las Américas.

De acuerdo con autoridades, la recuperación ha sido posible gracias a la labor conjunta del Ministerio Público, la Policía Nacional y las denuncias ciudadanas que alertaron sobre la presencia de las vigas en distintos puntos del país.

Con información de Yiniva Caballero