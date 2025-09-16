Comisión Agropecuaria aprueba prohijamiento de proyectos sobre rotulación y separación de productos sucedáneos

Durante la sesión, diputados y representantes de consumidores señalaron que la similitud en la presentación de los productos confunde al comprador y afecta directamente al sector lácteo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó este martes el prohijamiento de dos de los tres proyectos de ley que buscan establecer la rotulación obligatoria y la separación en los anaqueles de productos sucedáneos o de imitación respecto a los originales en supermercados, minisúper y demás expendios de alimentos.

La discusión en torno a la palabra “sucedáneo” volvió a ocupar la agenda legislativa. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, a avalado la medida de la separación en los anaqueles de productos sucedáneos o de imitación respecto a los originales en supermercados, minisúper y demás expendios de alimentos.

Durante la sesión, diputados y representantes de consumidores señalaron que la similitud en la presentación de los productos confunde al comprador y afecta directamente al sector lácteo.

Que sean separados, como se hace en otros países, y que el consumidor final sepa lo que está consumiendo realmente con un etiquetado visible y separado. Lo que son productos lácteos sean lácteos y lo que son sucedáneos sean sucedáneos independientes. Ya está comprobado que los productos sucedáneos nos han afectado directamente al productor. Usted ve la presentación: son idénticas; lo único es que esta no dice leche”, indicó el diputado de Cambio Democrático, Orlando Carrasquilla.

Representantes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Codeco) coincidieron en que la falta de diferenciación en góndolas y refrigeradores genera confusión en los compradores.

La gente no sabe, lo ponen uno al lado del otro, y así todos tienen leche sucedánea y de imitación”, dijo el diputado perredista Raúl Pineda.

Sin embargo, la iniciativa presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, no logró ser prohijada tras la abstención del diputado perredista Raúl Pineda.

Los proyectos aprobados continuarán ahora el trámite legislativo, que es ser discutido en primer, segundo y tercer debate, en la búsqueda de mecanismos que obliguen a los comercios a separar y rotular los productos sucedáneos, en un debate que enfrenta a productores, comerciantes y consumidores en torno a la transparencia en la información de lo que se consume.

