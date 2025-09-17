ATTT abre convocatoria para talleres de revisado vehicular 2026

Las empresas interesadas deben presentar la documentación completa y cumplir con todos los requisitos estipulados por la normativa vigente para que sus solicitudes sean evaluadas.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció oficialmente la apertura del proceso de recepción de solicitudes para las empresas interesadas en formar parte del listado de talleres autorizados para la emisión de revisados vehiculares durante el año 2026.

La convocatoria se realiza en cumplimiento de la Ley N.º 14 de 26 de mayo de 1993, modificada por la Ley N.º 34 de 28 de julio de 1999, y los Decretos que regulan el procedimiento, entre ellos el Decreto N.º 273 de 1993 y su reforma mediante el Decreto Ejecutivo N.º 224 de 1998.

El proceso de recepción de documentos se llevará a cabo en las oficinas de Revisado Vehicular de la ATTT, ubicadas en el complejo Los Pueblos 2000, en la Ciudad de Panamá. El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

🔗Te puede interesar: Tribunal absuelve a exdirectores de la ATTT en el caso 'diablos rojos': Irregularidades fueron administrativas, no dolosas

Calendario de recepción por provincia:

Del 29 de septiembre al 3 de octubre:

Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Del 6 al 10 de octubre:

Herrera y Los Santos

Del 13 al 17 de octubre:

Coclé y Panamá Oeste

Del 20 al 31 de octubre:

Panamá, Colón y Darién

La ATTT informó que las empresas interesadas deben presentar la documentación completa y cumplir con todos los requisitos estipulados por la normativa vigente para que sus solicitudes sean evaluadas. Una vez revisados los documentos, las propuestas que cumplan con los criterios serán aprobadas y autorizadas formalmente para operar como centros de revisado vehicular en 2026.