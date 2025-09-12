ATTT detecta irregularidades en talleres de revisado vehicular en la vía Fernández de Córdoba

Las sanciones para los talleres que incurren en estas faltas incluyen la inhabilitación inmediata en el sistema y multas que van de 100 a 5 mil dólares.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ejecutó este viernes operativos en la vía Fernández de Córdoba, donde han detectado múltiples irregularidades en talleres que realizan el revisado vehicular sin cumplir con las normas establecidas.

De acuerdo con el director de la entidad, Simón Enríquez, algunos talleres habilitados únicamente para motocicletas estaban emitiendo revisados a vehículos de cuatro ruedas. Otros, autorizados solo para autos particulares, también revisaban camiones sin contar con las condiciones adecuadas.

“En un taller de este sector vimos que en un solo día emitieron 22 revisados, varios de ellos a camiones, pese a que no tenían el espacio ni el equipo necesario. Incluso hemos encontrado lavautos dedicados a esta actividad irregular”, explicó Enríquez.

La ATTT advirtió a los conductores sobre el riesgo de acudir a establecimientos que no cumplen con la normativa, ya que en algunos casos se otorgan revisados con solo enviar fotografías, sin verificar de manera presencial el estado mecánico de los autos.

El director recalcó que estas prácticas comprometen la seguridad de los conductores, sus familias y otros usuarios de la vía pública. “Nuestro llamado es a que los ciudadanos acudan a talleres que en verdad cumplan con los requisitos y garanticen que los sistemas activos del vehículo funcionen correctamente”, añadió.

Las sanciones para los talleres que incurren en estas faltas incluyen la inhabilitación inmediata en el sistema y multas que van de 100 a 5 mil dólares, según lo establece el decreto 224. Actualmente, existen 736 talleres habilitados oficialmente en el país para realizar revisados, pero la ATTT aseguró que continuará con los operativos para depurar malas prácticas y reforzar la seguridad vial.

Información de Joselin Mosquera