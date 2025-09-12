Siete asesinatos en menos de 48 horas desatan ola de violencia en Colón

La creciente ola de crímenes en Colón mantiene a los residentes en zozobra, mientras demandan mayor seguridad a las autoridades.

Colón/La provincia de Colón atraviesa una de las jornadas más violentas del año. En menos de 48 horas, las autoridades han contabilizado siete homicidios, lo que mantiene en alerta a los residentes y a los estamentos de seguridad.

La madrugada de este viernes, un doble homicidio estremeció el sector de calle 6, en Nuevo Cristóbal. Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, se recibió una llamada de alerta tras escucharse múltiples detonaciones en el edificio 90. Al llegar, los agentes hallaron a dos jóvenes sin vida, un menor de 16 años y otro de aproximadamente 18, ambos con aparentes signos de ejecución y sentados en la sala de un apartamento. La escena fue acordonada y el Ministerio Público inició las investigaciones.

Horas antes, la noche del jueves, otro doble homicidio se registró en la comunidad de Vista Alegre, corregimiento de Cativá. Dos hombres fueron atacados con armas de grueso calibre; uno de ellos, de 18 años, murió en el lugar, mientras que el segundo falleció en la policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña de Sabanitas.

La violencia no se detuvo allí. El miércoles, un ciudadano de origen libanés fue asesinado frente a su residencia con disparos en la cabeza. Esa misma noche, dos jóvenes —uno de ellos de nacionalidad colombiana— fueron ejecutados también en Vista Alegre, Cativá.

El jueves, un hombre de 38 años fue asesinado a balazos en el sector de La Feria, mientras que en el Parque Cinco de Noviembre, conocido como Parque La Concha, se reportó otro ataque armado. En este último caso, el presunto atacante, de 15 años, fue abatido por unidades policiales que lograron recuperar el arma de fuego utilizada.

La creciente ola de crímenes en Colón mantiene a los residentes en zozobra, mientras demandan mayor seguridad a las autoridades, que ahora investigan si los hechos responden a ajustes de cuentas entre bandas rivales o a una escalada del crimen organizado en la provincia.

Información de Heydi Leian Morán