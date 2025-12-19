Meduca anuncia rediseño curricular desde 2026 y reporta avances en infraestructura, aprendizaje y bienestar estudiantil

Meduca también informó que durante 2025 se aplicaron evaluaciones nacionales e internacionales, entre ellas ERCE, Ipalem y Welbin, orientadas a medir competencias en lectura, escritura y matemáticas, así como aspectos relacionados con el clima escolar y cultural.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de más de una década sin cambios estructurales, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la implementación de un Rediseño Curricular a partir del año lectivo 2026, que abarcará desde preescolar hasta duodécimo grado. La nueva propuesta incorpora competencias clave como habilidades socioemocionales y emprendimiento, alineadas con las exigencias del mundo actual y el mercado laboral.

El anuncio se realizó este viernes 19 de diciembre, durante la presentación del informe “2025, un año de resultados”, documento que recoge los principales avances y desafíos del sistema educativo panameño durante el último periodo escolar.

En dicha actividad, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también se refirió al concurso de vacantes para docentes a nivel nacional, destacando que, con el primer concurso, el objetivo es que estén todos los docentes en sus puestos al inicio del año escolar 2026. Para dicho periodo, se tendrá cerca de 3,800 vacantes de profesores disponibles. Otro proyecto de la institución es el plan para proveer de internet a las escuelas, programa que busca beneficiar a 800 mil estudiantes en el país, incluyendo las comarcas.

Por otra parte, durante 2025 se aplicaron evaluaciones nacionales e internacionales, entre ellas ERCE, Ipalem y Welbin, orientadas a medir competencias en lectura, escritura y matemáticas, así como aspectos relacionados con el clima escolar y cultural. Agregaron que estas mediciones buscan respaldar la toma de decisiones educativas basadas en evidencia, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar los resultados académicos.

Te podría interesar: Confirman tres casos de influenza AH3N2 subtipo K en Panamá

Infraestructura educativa: nuevas escuelas y mantenimiento

En materia de infraestructura, el informe detalla que en el año se inauguraron 45 centros educativos, con una inversión superior a 36.5 millones de dólares, beneficiando a más de 25 mil estudiantes a nivel nacional. Asimismo, se dio inicio a la construcción de dos nuevos centros educativos en Hacienda Santa Cecilia (Panamá Este) y Puerto del Mar (Panamá Oeste), proyectos que impactarán a más de 5,400 alumnos.

Actualmente, 167 escuelas se mantienen en desarrollo y se ejecutaron más de 11 mil trabajos de mantenimiento, lo que ha tenido un impacto positivo en el 80 % de la población estudiantil. En el eje de aprendizaje y desarrollo profesional, la institución destacó la consolidación de más de 30 redes educativas por especialidad, que conectan a más de 51 mil docentes en todo el país. Además, se impartieron más de 10 mil horas de capacitación dirigidas a educadores, directores, supervisores y personal administrativo.

El informe también resalta avances en bienestar estudiantil, mediante programas de salud emocional, el fortalecimiento de gabinetes psicoeducativos y el impulso a la educación artística, musical y deportiva. A la fecha, más de 125 mil estudiantes integran bandas de música, mientras que miles participaron en competencias deportivas nacionales.

Alimentación escolar y formación técnica

El Programa de Almuerzo Escolar distribuyó más de 19 millones de platos en 1.876 centros educativos, beneficiando a más de 245 mil estudiantes. Destacaron que cada ración fue diseñada bajo criterios nutricionales, como apoyo al desarrollo físico y cognitivo del alumnado.

Además, más de 137 mil estudiantes fueron beneficiados a través de los Institutos Profesionales y Técnicos (IPT) Agropecuarios y otros centros educativos, fortaleciendo la formación técnica y el aprendizaje práctico a nivel nacional.

El documento también destaca avances en alianzas educativas, digitalización, automatización de procesos, inventario de activos, legalización de tierras y el fortalecimiento de programas académicos y administrativos.

Con información de Luis de Jesús Mendoza