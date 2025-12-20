Trump apela orden judicial que restablece fondos a Harvard

Trump y su administración intentaron congelar miles de millones de dólares en fondos para la universidad y sus facultades.

El gobierno de Donald Trump apeló una orden judicial que restableció fondos que había recortado a la Universidad Harvard, la más antigua de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo, por supuestamente tolerar el antisemitismo y promover ideas de izquierda radical.

Harvard ha estado en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país tras desafiar sus exigencias de someterse a la supervisión de su plan de estudios, su personal, la admisión de estudiantes y la "diversidad de opiniones".

Trump y su administración intentaron congelar miles de millones de dólares en fondos para la universidad y sus facultades, lo que obstaculizó investigaciones vitales e innovaciones de alta tecnología.

En septiembre, un juez federal de Boston dictaminó que la medida era en gran parte ilegal y ordenó la restitución de los fondos.

En un breve documento judicial presentado el jueves por la noche, los abogados del gobierno escribieron: "Los demandados apelan".

Aún no se ha fijado una fecha para la vista de la apelación.

La administración Trump ha instruido además a las embajadas estadounidenses de todo el mundo a negar visados a los estudiantes internacionales que esperan asistir a la universidad con sede en Massachusetts.

Harvard ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias para bloquear estas medidas, argumentando que son ilegales e inconstitucionales, y los tribunales las han suspendido temporalmente.

Los estudiantes internacionales representaron el 27% de la matrícula total en Harvard durante el año académico 2024-2025 y constituyen una importante fuente de ingresos para la universidad.