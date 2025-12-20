Defensa Civil en Gaza dice que cinco personas murieron por un bombardeo israelí contra un refugio

Tras más de dos años de guerra en Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás, desde el 10 de octubre rige una precaria tregua, instaurada bajo presión de Estados Unidos.

La Defensa Civil de Gaza afirmó que un bombardeo israelí contra una escuela convertida en refugio dejó cinco muertos el viernes, mientras que el ejército dijo que había disparado contra "individuos sospechosos".

El portavoz de la agencia, Mahmud Basal, declaró a la AFP que "se recuperaron cinco mártires como resultado del bombardeo israelí del refugio en la Escuela de los Mártires de Gaza", en el barrio de Tuffah del este de Ciudad de Gaza.

Preguntado por la AFP, el ejército israelí afirmó que las tropas habían "disparado contra individuos sospechosos para eliminar la amenaza", y añadió que era "consciente de los informes sobre víctimas en la zona" y que se estaban "revisando los detalles".

Ambas partes se acusan mutuamente de violar los términos del acuerdo.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tenía previsto reunirse el viernes en Florida con funcionarios de Catar, Egipto y Turquía, con la esperanza de salvar los esfuerzos para alcanzar la segunda fase de la tregua.