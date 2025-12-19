Advierten sobre los riesgos de la pirotecnia para las mascotas durante las fiestas

Las autoridades también advirtieron que la ingestión de materiales utilizados en los fuegos artificiales puede causar graves afectaciones en los animales.

Ciudad de Panamá/El uso de fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año representa un serio peligro para las mascotas, debido a que sus oídos, mucho más sensibles que los de los humanos, perciben los estruendos como una amenaza. Esta situación puede provocarles estrés severo, pánico y ansiedad, así como síntomas físicos como temblores, taquicardia, jadeos y salivación excesiva, lo que puede derivar en accidentes, extravíos e incluso la muerte.

Especialistas y organizaciones de rescate recomiendan implementar medidas preventivas para reducir el impacto del ruido en los perros, quienes suelen ser los más afectados durante esta temporada.

Entre las principales sugerencias estan:

Evitar exponerlos a ambientes ruidosos

Mantenerlos en espacios seguros dentro del hogar.

“Si sabemos que tenemos un perrito, no debemos sacarlo a la calle ni exponerlo a estos ruidos. Lo recomendable es mantenerlo en un cuarto tranquilo con música suave, para ayudarlos a relajarse. Sus oídos son mucho más sensibles que los de nosotros”, indicó Moisés Viveros, de la organización Mascotas al Rescate.

Otras recomendaciones incluyen considerar el hospedaje temporal de las mascotas en refugios durante las noches del 24 y 31 de diciembre, para quienes no puedan acompañarlas en casa. También se sugiere encerrarlas en una habitación con la televisión encendida para mitigar el ruido exterior, evitar mantenerlas atadas en patios, no dejarlas solas y, de ser posible, utilizar protectores auditivos diseñados para animales.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró que el uso de pirotecnia está prohibido para menores de edad y exhortó a la población a proteger a las mascotas para evitarles sufrimiento durante las festividades.

Las autoridades también advirtieron que la ingestión de materiales utilizados en los fuegos artificiales puede causar graves afectaciones en los animales, como dolor abdominal, vómitos, diarrea y problemas neurológicos, incluyendo temblores, convulsiones y descoordinación, por lo que insistieron en mantener estos productos fuera de su alcance.

Con información de Hellen Concepción