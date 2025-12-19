Boquete llena de alegría sus calles con el desfile de Navidad

La actividad contó con la participación de diversas carrozas alegóricas y delegaciones provenientes de distintos distritos de la provincia de Chiriquí.

Danna Durán - Periodista
19 de diciembre 2025 - 20:14

Boquete, Chiriquí/Un ambiente festivo y un clima favorable marcaron la celebración del desfile navideño en el distrito de Boquete, donde residentes y visitantes se dieron cita para disfrutar de esta tradicional actividad que dio inicio a las 6:30 de la tarde.

El recorrido del desfile comenzó en el gimnasio de Los Naranjos y se extendió hasta después del parque central de Boquete, permitiendo que cientos de personas se ubicaran a lo largo de la ruta para apreciar el paso de las carrozas y delegaciones participantes.

La actividad contó con la participación de diversas carrozas alegóricas y delegaciones provenientes de distintos distritos de la provincia de Chiriquí, quienes se sumaron a esta celebración organizada por el comité del desfile navideño de Boquete.

Los participantes ofrecieron un espectáculo lleno de color, música y creatividad, resaltando el espíritu de la Navidad y las tradiciones propias de la región.

Familias completas, turistas nacionales y extranjeros disfrutaron del evento, que se desarrolló en un ambiente de orden y entusiasmo.

