Autoridades de Chiriquí se preparan para operativo de estación seca desde el 25 de diciembre

Chiriquí/Los estamentos de seguridad de la provincia de Chiriquí, junto a la Fuerza de Tarea Conjunta, sostuvieron una reunión de coordinación para afinar los detalles del operativo de estación seca que iniciará el próximo 25 de diciembre en esta región del país.

Durante el encuentro, las autoridades informaron que se aplicarán de manera estricta las normativas vigentes para el traslado de personas hacia playas, ríos y otros sitios turísticos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes durante la temporada.

La directora regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Mónica Acosta, explicó que existen disposiciones que regulan las excursiones y paseos organizados, las cuales deben cumplirse sin excepción.

“Hay disposiciones importantes, como el Decreto Ejecutivo 830, que regula todo lo relacionado con los paseos y excursiones que se realizan en estas áreas. Todas las personas deben cumplir con los requisitos que están exigiendo las alcaldías dentro de los municipios, las cuales estarán realizando verificaciones en estos sitios”, señaló Acosta.

Las autoridades precisaron que la vigilancia no se limitará únicamente a playas y ríos, sino que también se extenderá a áreas de esparcimiento y parques nacionales, donde los visitantes deberán acatar las normativas establecidas para el acceso y permanencia en estos espacios.

Con información de Demetrio Ábrego